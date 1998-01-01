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Михаил Мишустин: «Мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж»

На сегодняшнем заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ обозначил сроки начала курортного сезона в России и высказался относительно возможности поездок за рубеж

На сегодняшнем заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, «чтобы не завести оттуда коронавирус», - сообщает «Интерфакс».

"Всемирная организация здравоохранения всё ещё считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давало рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки. Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом", —сказал г-н Мишустин.

"Я прошу наших граждан не торопиться. В борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы. Поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж", — отметил он.

По его словам, "за несколько дней отдыха можно заплатить очень большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию".

Г-н Мишустин также напомнил, что "для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики и ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом".

Тем не менее, считает он, в текущих условиях возможны, кроме риска для здоровья, и внезапные трудности при возвращении туристов, решивших отдохнуть за рубежом, домой.

"Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину, с чем внезапно столкнулись тысячи российских туристов этой весной", — сказал г-н Мишустин.

Одновременно премьер заявил, что уже в июне во многих регионах страны возобновят работу санатории. "С первого июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме", — сказал г-н Мишустин.

В связи с этим он попросил глав субъектов Федерации "четко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона".

"Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране", — заключил премьер-министр.

/TOURBUS.RU

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