Новости Турция готова начать возить российских туристов на своих чартерах Эксперты скептически отнеслись к предложению турецкого министра туризма

Министерство культуры и туризма на основании рекомендаций министерства здравоохранения Турции приняло решение о возобновлении авиасообщения с Россией и Украиной с 15 июля, сообщает газета Turizm Güncel. Как отмечает Turizm Güncel, после запуска авиасообщения полетные программы авиакомпаний будут выполняться по тем же маршрутам, которые были до приостановки. По словам главы ANEX Tourism Group Нешета Кочкара, турецкие отели должны подготовиться к приему россиян с 15 июля, но окончательные прогнозы давать пока преждевременно. "Объявление сроков очень важно для понимания, как пройдет оставшийся летний сезон. Авиасообщение с Украиной может возобновиться к середине июля, однако рейсы из России могут не возобновиться до 1 августа", — приводит его слова Turizm Güncel. Г-н Кочкар пояснил, что причиной отсрочки полетов из РФ может стать расписание международных рейсов "Аэрофлота". Компания приостановила продажу билетов за границу до 1 августа, - сообщает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что Турция, в соответствии с рекомендациями научного комитета Минздрава, возобновит международное авиасообщение с 10 июня со странами, которые успешно справляются с пандемией коронавируса и тоже готовы открыть свои границы. В июне национальный авиаперевозчик страны Turkish Airlines планирует возобновить полеты в Канаду, Афганистан, Казахстан, Японию, Китай, Южную Корею, Сингапур, Данию, Швецию, Германию, Норвегию, Австрию, Нидерланды, Бельгию, Белоруссию, Израиль, Кувейт, Грузию и Ливан, всего по 75 рейсов в неделю. Чартеры из России в Турцию могут возобновиться раньше регулярных рейсов, заявил между тем в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. "Мы хотим, чтобы туристы из России и Германии могли прилететь в нашу страну на чартерах, даже если регулярное авиасообщение еще не откроется. Мы работаем над этим. Путешественники смогут отдохнуть и безопасно вернуться домой", — цитирует министра агентство Anadolu. В то же время г-н Чавушоглу отметил, что страны сами решают, когда готовы возобновить международное сообщение, исходя из собственной динамики пандемии. Он добавил, что Турция уже провела встречи с Россией, Германией, Францией и Великобританией по вопросам возобновления туризма. "Не очень понимаю, зачем Турции организовывать чартеры для российских туристов, когда в России сотни самолетов только и ждут возможности взлететь и отвезти куда-нибудь пассажиров. Надо всего лишь дождаться, когда наша страна сочтет благоприятной эпидемиологическую ситуацию и откроет границы. Проблема как раз в том, что информации, когда это может произойти, пока нет, только рассуждения и предположения", - заявила, комментируя эту новость, пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, которую цитирует РИА «Новости» "Это во-первых. А во-вторых, за редким исключением, иностранные авиакомпании не имеют права возить чартерами российских туристов. То есть в данном случае турецкий перевозчик не может вывезти наших туристов чартером из России в Турцию. Турецких граждан привезти из Турции в Россию - пожалуйста. Но опять же, только когда Россия откроет границы и возобновит международное авиасообщение", - уточнила г-жа Тюрина. Отметим, что вчера Министерство туризма и культуры Турции опубликовало данные о въезде иностранцев в апреле и за первые 4 месяца 2020 года. Из-за закрытия границ в апреле Турцию посетило лишь 24,2 тыс. интуристов: это на 99,3% меньше, чем в апреле 2019 года. В отчетном периоде РФ вообще не оказалось в топ-5 въездных рынков Турции: Болгария (6,24 тыс.), Украина (1,85 тыс.), Грузия (1,76 тыс.), Сербия (1,72 тыс.) и Румыния (1,35 тыс.). В апреле в Турции побывало всего 922 гражданина РФ. В сравнении с тем же периодом 2019 года российский турпоток упал почти до нуля: на 99,76%. Год назад это было 391 тыс. туристов (+34% к тому же периоду 2018 года). Таких низких показателей не было даже во время приостановки авиасообщения между Россией и Турцией в первой половине 2016 года, - сообщает АТОР. /TOURBUS.RU

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