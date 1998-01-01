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25 мая
Туристы откладывают посуточную аренду жилья на будущее
Эксперты оценили изменения на рынке популярного у туристов сегмента аренды курортной недвижимости
Из-за имеющихся ограничений популярный ранее у туристов формат съема аренды жилья претерпел существенные изменения: по данным «Авито Недвижимость», в Петербурге, к примеру, из-за карантина две трети арендодателей перевели свои площади из посуточной в долгосрочную аренду, - сообщает наш корреспондент.
По данным аналитиков, туристические регионы, в которых особенно развит бизнес посуточной аренды, первыми стали адаптироваться к уменьшению числа передвижений туристов по стране. Так, количество арендодателей, перешедших из посуточной в долгосрочную аренду, в Петербурге составило 69,3%, в Ленобласти - 50,4%, в Москве - 43%, в Татарстане - 35,9%, в Московской области - 31,6%, в Краснодарском крае - 30,4%, а в Крыму - 20,3%.
«Краткосрочная аренда - один из наиболее прибыльных типов рентного бизнеса, однако ограничение передвижения граждан и, как следствие, снижение туристического потока и количества деловых поездок в стране привели к временному снижению спроса, – констатирует Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость». - Теперь люди часто отдают предпочтение средне- и долгосрочной аренде с той целью, чтобы сократить количество контактов и самоизолироваться с комфортом.
Это отчетливо видно на примере туристических регионов, в которых доля посуточной аренды традиционно выше».
Вместе с тем эксперты уверены, что после снятия карантинных мер можно ожидать возвращения посуточных объектов на рынок в полном объеме. А со временем – и появления новых. По их прогнозам, скорость восстановления рынка посуточной аренды будет зависеть от сроков снятия карантина: если это станет происходить быстро, можно ожидать и быстрого возвращения объемов посуточной аренды жилья.
При этом, с учетом предполагаемого роста внутреннего турпотока и снижения спроса на отдых за границей, клиенты, возможно, станут больше экономить на отелях и гостиницах, поскольку их реальные доходы снизятся. И в этом случае спрос на более доступные виды проживания (в частности, на аренду квартир) может существенно возрасти.
По экспертной оценке, стоит ожидать и перераспределения спроса внутри гостиничного сегмента. Так, Татьяна Белова, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE, полагает, что «падение рубля, неопределенность касательно восстановления авиасообщения и открытия границ внесет значительные корректировки в туристические предпочтения россиян на ближайшие год-два».
«Многие уже начали рассматривать альтернативные внутренние направления для отдыха. – констатирует она. - Есть предпосылки и для восстановления внутреннего бизнес-потока в России: в Москве, в частности, мы ожидаем, что бизнес-сегмент начет возвращаться быстрее, чем туристический». При этом, скорее всего, выбор будет отдаваться удобным с точки зрения географии и при этом относительно недорогим направлениям с развитой инфраструктурой.
В этой связи ожидается рост спроса на загородные отели. По оценке CBRE, если туризм начнет восстанавливаться с 1 июня, в первую очередь выиграют объекты размещения в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на курортах Кавказских минеральных вод, на Байкале, Алтае и в некоторых других живописных регионах России.
«После снятия карантина гостиничный рынок может быстро ощутить и всплеск туризма выходного дня», – отмечают эксперты.
/TOURBUS.RU
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