Новости Старейший и крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве Несмотря на заявление о банкротстве, пока что офисы компании по всему миру продолжают работу и надеются на сохранение бизнеса

Ведущая мировая компания по аренде автомобилей, американская Hertz подала заявление о банкротстве, говорится в сообщении компании, опубликованном в субботу. "Hertz Global Holdings и ряд ее дочерних компаний в США и Канаде добровольно подали ходатайство в суд по делам о банкротстве о реорганизации в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве", — сообщается в пресс-релизе. При этом, отмечается в сообщении, основные операционные регионы компании, включая Европу, Австралию и Новую Зеландию, а также франчайзинговые структуры не включены в процедуры согласно главе 11 американского Кодекса о банкротстве. В сообщении поясняется, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к резкому снижению выручки и сокращению бронирований. При этом компания подчеркивает, что несмотря на реорганизацию, все офисы и площадки продолжают обслуживать клиентов. "Все предприятия Hertz по всему миру, включая Hertz, Dollar, Thrifty, Firefly, Hertz Car Sales и дочерние компании Donlen, открыты и обслуживают клиентов. Ожидается, что все бронирования, ваучеры, а также программы лояльности для клиентов, включая бонусные баллы, будут сохранены. Клиенты могут рассчитывать на такой же высокий уровень обслуживания и надежности, включая новые инициативы, такие как протоколы санитарной обработки Hertz Gold Standard Clean, для обеспечения дополнительной безопасности в ответ на пандемию COVID-19", — говорится в сообщении. На момент подачи заявления в распоряжении компании находилось более $1 млрд наличными на поддержание текущей деятельности. В ходе реорганизации Hertz может искать дополнительные средства, в том числе через новые заимствования, сообщает компания. Как сообщает «Интерыакс», еще в апреле этого компания Hertz сообщила, что уволила порядка 10 тыс. работников в Северной Америке на фоне пандемии коронавируса. В марте компания начала отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Прокатной компании требовалась господдержка правительства США, которую она так и не получила. Напомним, что компания Hertz осноована в 1918 году Уолтером Джейкобсом, который начал операции по прокату в Чикаго с десятком автомобилей. В 1923 году Джейкобс продал компанию Джону Херцу, президенту компаний Yellow Cab и Yellow Truck and Coach Manufacturing Company, который переименовал ее в Hertz Drive-Ur-Self System. Впоследствии компания сменила ряд владельцев, в числе которых General Motors, RCA и United Airlines. Hertz занимает ведущую позицию на мировом рынке прокатов автомобилей. На сегодняшний день под брендом компании действуют более 10 тыс. пунктов проката в Европе, Северной Америке, странах Карибского бассейна, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, Австралии и Новой Зеландии. В 2017 году Hertz ушла из России, после того как компания «Ричмонт Транспортные услуги», работавшая под ее брендом, подала заявление о банкротстве. Тогда источник, знакомый с ситуацией, сообщал агентству RNS, что компания не выдержала конкуренции с каршеринговыми сервисами, которые активно развиваются в России. Однако через год сервис сообщил о возвращении в нашу страну в сотрудничестве с новым партнером - компанией «Премиум Мобилити Груп». По мнению экпертов, сейчас в зоне риска банкротства из-за критического падения спроса на фоне эпидемии коронавируса остаются и другие ведущие мировые компании сферы аренды автомобилей, среди которых Avis Budget Group и Enterprise Holdings. /TOURBUS.RU

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