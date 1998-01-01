Эти летом туристов турецких отелях будут ждать QR-коды, лежаки в метре друг от друга и шведский стол «за стеклом»

Турецкая пресса рассказала, как местные отели готовятся к открытию в «посткоронавирусную эпоху»

Предстоящим летом в отелях Турции туристы столкнутся с множеством новых правил и ограничений, связанных с профилактикой коронавируса, - сообщает турецкая пресса.

"Отели Турции заканчивают подготовку к встрече туристов по новым правилам, в Анталье они уже полностью ее завершили. Туристы в этом году почувствуют разницу уже на выходе из аэропорта", —пишет газета Milliyet, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

Так, трансфер в отель будет организован с применением средств дезинфекции. По прибытии в гостиницу у туристов замерят температуру, а их багаж обеззаразят. На входе в отель также будут находиться дезинфицирующие приборы.

На стойке регистрации персонал будет отделен от постояльцев экранами из оргстекла. Зарегистрироваться можно будет с помощью смартфона по QR-коду, чтобы избежать прямого контакта с людьми.

В лифтах отелей будет сделана разметка по правилам социальной дистанции, воспользоваться лифтом одновременно смогут не более четырех человек.

QR-коды также будут использоваться вместо ключей от номеров, чтобы туристы не касались дверных ручек. Внутри комнат управление светом, кондиционером и другими электронными приборами также может осуществляться со смартфона.

Кровати будут застелены одноразовыми простынями, непроницаемыми для жидкости. Пульт от телевизора и подобные предметы будут в одноразовых чехлах.

"Наиболее спорный в отношении противовирусной безопасности элемент в отелях – это буфет. Шведский стол останется, но накладывать себе еду ложками и щипцами, как раньше, будет нельзя. Еду будет порциями выдавать персонал, находящийся за оргстеклом. Вместимость столов будет сокращена вдвое, например, с восьми человек до четырех", — отмечает издание.

Отдых у воды также будет организован по правилам социальной дистанции. Расстояние между лежаками в бассейнах и на пляжах будет составлять не менее метра.

Ранее сообщалось, что в грядущем сезоне отели Турции будут загружены не более, чем на половину. В апреле министерство туризма Турции запустило проект "Сертификация здорового туризма", чтобы обеспечить соблюдение высоких стандартов здоровья и гигиены в авиакомпаниях, аэропортах и других транспортных средствах, отелях, кафе и ресторанах. Сертификация объектов по стране должна завершиться к концу мая.

Как уточняет газета Turizm Güncel, список получивших сертификаты объектов будет опубликован на сайте Минтуризма. Логотипом также будут помечены сами заведения.

На объекты будут регулярно выезжать санитарные инспекции и проводить там оценку соответствия. Данная информация будет обновляться раз в месяц.

/TOURBUS.RU