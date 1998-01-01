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22 мая
Грузия начнет прием иностранных туристов с первого июля
В первую очередь страна начнет принимать гостей из стран с низким уровнем распространения коронавируса
Грузия будет принимать иностранных туристов с 1 июля, в первую очередь из стран с низким уровнем распространения коронавируса и только в соответствии с международными рекомендациями и в рамках предписаний грузинского Минздрава - заявил сегодня на брифинге директор Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, - сообщает «Интерфакс».
"В первую очередь мы будем принимать туристов из так называемых "зеленых" стран и «зеленых транспортных коридоров», в которых уровень инфицирования населения COVID-19 относительно низкий. Иностранным туристам с нашей стороны будут предъявлены некоторые требования, касающиеся въезда в Грузию и их передвижения по стране", — сказал г-н Гамкрелидзе.
Он отметил, что требования к туристам будут вполне выполнимыми. "Наверное, для туристов будет введен так называемый «паспорт COVID-19», который подтвердит прохождение проверки на коронавирусную инфекцию лабораторным тестом в течение последних 72 часов", — сказал Гамкрелидзе.
Спикер также отметил, что «в Грузии с тревогой следят за ситуацией распространения COVID-19 в соседних странах — России, Турции, Азербайджане и Армении».
Отметим, что ранее в этом месяце министр экономики Натия Турнава заявляла, что Грузия готова принять российских туристов после открытия границ с 1 июля.
"Конечно, возобновление туризма в Грузии будет проходить со всеми гарантиями безопасности. Российские туристы были важной частью нашего туризма, поэтому мы будем готовы принимать их, как и прежде", — сказала г-жа Турнава .
Ранее в четверг премьер-министр Георгий Гахария заявил на заседании
Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе сообщил ранее в свою очередь журналистам, что уже в июне пляжи черноморского побережья Грузии будут открыты для внутренних туристов, но с учетом рекомендаций медиков соблюдать отдыхающим дистанцию между собой.
Отметим также, что с сегодняшнего дня режим ЧП положения и комендантский час в Грузии будут сняты.
На сегодня коронавирусную инфекцию диагностировали у 723 человек, из них 495 (68,4%) выздоровели. С начала эпидемии в Грузии жертвами COVID-19 стали 12 человек.
К этому времени от COVID-19 в Грузии лечатся 216 пациентов. Таким образом, число выздоровевших пациентов в стране более чем в два раза больше нынешних инфицированных. В карантине находятся 3 614 человек, а в стационарах - 316. Трое граждан Грузии доставлены на лечение из других стран. Таким образом, показатели Грузии в борьбе с коронавирусом — одни из лучших в мире.
/TOURBUS.RU
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