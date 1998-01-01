Новости

Нельзя сначала запустить самолеты, а уже потом открывать отели и санатории

Профессиональные объединения просят Ростуризм и Роспотребнадзор синхронизировать возобновление транспортного сообщения и открытие гостиниц

РСТ призвал синхронизировать возобновление транспортного сообщения и открытие гостиниц - об этом идет речь в письме, направленном вчера в Роспотребнадзор и Ростуризм, которое, помимо президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева, подписали президенты Национальной курортной ассоциации Александр Разумов и Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин.

Руководители отраслевых объединений предложили возобновить работу гостиниц и санаториев одновременно с восстановлением транспортного сообщения.

Ранее 8 мая Роспотребнадзор распространил по регионам рекомендации по снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Открытие гостиниц в документе отнесено к третьему этапу снятия ограничений, при том что они являются неотъемлемой частью городской инфраструктуры. В том числе по этой причине в Москве и других крупных городах гостиницы весной не закрывались.

Президент РСТ Андрей Игнатьев отметил в этой связи: «Важно открыть гостиницы и санатории одновременно с возобновлением междугороднего сообщения. В противном случае гости будут вынуждены размещаться в объектах жилого фонда, то есть частном секторе.

При этом условия временного проживания в жилых зданиях и помещениях органами Роспотребнадзора не контролируются».

«Это особенно касается курортных регионов. Санаторно-курортные организации являются медицинскими учреждениями и могут не только выполнить рекомендации Роспотребнадзора с учетом их доработки, но и сыграть важную роль в реабилитации и оздоровлении населения», – отметил президент Национальной курортной ассоциации, академик РАМН Александр Разумов.

Именно с санаториев начинается открытие курортов Краснодарского края. Несмотря на продление карантина в крае до 6 июня и ограничение въезда из других регионов, санатории, имеющие медицинскую лицензию, будут принимать гостей уже с 1 июня.

При этом отдыхающие должны иметь путевку, а санаторий обязан обеспечить трансфер от аэропорта или вокзала.

/TOURBUS.RU