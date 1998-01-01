Новости Внутренний туризм получил шанс выйти на новый уровень Руководители региональных компаний рассказали, как меняется их деятельность и предлагаемые программы в нынешних условиях

«Скорее всего, в ближайшие 5-10 лет у нас не будет другой возможности переформатировать внутренний турпродукт таким образом, чтобы он стал по-настоящему востребованным клиентами и ни в чем не уступающим международному», – заявила во время конференции онлайн-проекта «Знай наше 2020: продолжение», проводимого Ростуризмом и Profi.Travel, советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова, - сообщает наш корреспондент. «Успех этого процесса во многом зависит от скоординированных действий туроператоров, местных властей и региональных правительств, – констатировала она. - И такие успешные практики есть». При этом, по ее мнению, формировать востребованный в нынешних условиях турпродукт надо с усиления конкуренции в перевозке. «Если на направлении работает всего один авиаперевозчик, он не преминет воспользоваться возможностью установить такие цены, какие считает нужным, - отмечает она. – Как только возникает конкуренция за пассажира, стоимость перевозки сразу же снижается. Необходимо, чтобы как можно больше самолетов летало в наши регионы». Согласился с ней и глава компании «Странник» Николай Хоруженко. «Доступные по цене билеты на Камчатку, к примеру, появились в октябре – и тут же закончились, – констатировал он. – И, если в сезон билет туда стоит больше 100 тыс. рублей, чтобы вы ни делали, продавать это направление в значимых объемах не сможете – желающих покупать такие туры не найдется». Здесь с ним трудно не согласиться, поскольку даже стоимость перелета из Москвы в Абакан или Горно-Алтайск, составляющая около 30 тыс. рублей, вполне сопоставима с ценой билета из столицы РФ в Юго-Восточную Азию или Северную Америку. Вместе с тем успешные примеры развития туризма в регионах действительно есть. Так, Андрей Пылов, директор компании «Турэтно» (Крым), сообщил, что уже 3-4 года назад возглавляемое им предприятие, выступающее в качестве DMC-компании по приему «пакетных» туристов, обслуживало по 60-70 тыс. туристов за сезон. «Наш проект продолжает успешно развиваться и сейчас мы сотрудничаем не только с федеральными, но и с региональными операторами, отправляющими к нам туристов и формирующими собственный турпродукт, – пояснил он. – В бизнесе мы очень гибкие, но есть границы рентабельности, ниже которых не опускаемся ни при каких условиях». По словам эксперта, успеха возглавляемой им компании удается достигать за счет того, что она лучше знает нюансы на местах и имеет возможности договариваться с объектами инфраструктуры на самых выгодных условиях. «Лучший вариант – иметь собственную (или находящуюся в управлении компании) базу размещения: именно это направление мы сейчас особенно и развиваем», – сообщил он. В свою очередь, директор туроператора «Цвет» (Калининградская область) Илья Пилецкий подчеркнул, что приход в регион крупных федеральных операторов местным турфирмам тоже выгоден. «За счет значительного роста турпотока у них появляется дополнительная возможность продать гостям какой-то свой продукт», –считает он. При этом эксперт подчеркивает: пока в этом и других регионах России к организованному туризму можно отнести только 10-15% гостей - остальные приезжают самостоятельно. «В этой связи для регионального оператора важно использовать максимум каналов продаж услуг, - считает эксперт. – В нашей компании, к примеру, за счет размещения экскурсионных предложений на площадках агрегаторов, мы получаем 20-30% заявок». По его словам, основным каналом продаж остается сайт предприятия, а вот его присутствие в социальных сетях продаж приносит немного. «Скорее, в них формируется впечатление о компании», – пояснил Илья Пилецкий. По оценке Юрия Ящука, генерального директора компании «Золотые Купола», «операторам надо усиливать работу с местными локальными игроками - за этим будущее». Но подчеркнул, что «каждому региону и каждому муниципалитету необходимо обладать максимальным разнообразием ориентированных на туристов программ». «Они должны быть рассчитаны на самый разный вкус и кошелек, - уверен он. – На местах надо предлагать гостям часовые и многочасовые программы, экскурсионные и гастрономические туры, а также экскурсии по промышленному, сельскому и любому другому туризму». /TOURBUS.RU

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