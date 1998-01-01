Новости Госдума убрала из законопроекта "ваучеры в обмен на деньги", но разрешила перенос туров Эксперты комментируют новый вариант "коронавирусных" поправок в закон о туристской деятельности, принятый вчера Госдумой во втором чтении

Туроператоры по выездному туризму смогут при соответствующем решении правительства договариваться с туристами о переносе оплаченных туров, отмененных из-за коронавируса, на более поздние сроки, следует из поправок в закон о туристской деятельности, принятых Госдумой в четверг во втором чтении, - сообщает «Интерфакс». Вчера, сообщает агентство, Госдума приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". Он был инициирован правительством РФ.



Поправки в отраслевой закон предусматривают за правительством право устанавливать на 2020 и 2021 годы особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий таких переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании.



Кроме того, правительство сможет устанавливать особенности "исполнения, изменения и (или) расторжения договора о реализации туристского продукта заключенного по 31 марта 2020 года включительно, туроператором, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего туризма, и (или) въездного туризма, и (или) выездного туризма, либо турагентом, реализующим туристский продукт, сформированный таким туроператором, включая основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам туристического продукта уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта, в том числе при наличии обстоятельств, указанных в части третьей статьи 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". В Ассоциации туроператоров Россиипояснили, что принятие закона потребует подготовки нормативно-правовых актов, уточняющих порядок и правила применения нововведений. Вероятнее всего, туристам будут предлагать заключать дополнительные соглашения к существующим договорам.

Поправки позволяют туроператорам в случае, если турист по независящим от обеих сторон обстоятельствам не может поехать в оплаченную поездку, предоставить ему другое путешествие с аналогичной стоимостью и условиями в будущем. Как сообщалось ранее, после того как 12 мая Госдума приняла законопроект в первом чтении, в него были внесены поправки, запрещающие отсрочку обязательство по оплаченным турам туроператорам по выездному туризму. Представители общественных организаций в сфере туризма и многие эксперты заявили, что эти поправки приведут к краху туристического рынка. Георгий Мохов, пуководитель юридического агкентства «Персона Грата», в своем крмментарии в сети «Фейсбук» обращает внимание на тот факт, что ранее разработанную новую статью в 132 ФЗ, определяющую порядок изменения и расторжения договоров о реализации турпродукта, убрали из законопроекта: «Это очень грустно. Все положения "особенностей" переноса будут отражены в постановлении правительства РФ. А это нам говорит о чем? О том, что по иерархии нормативных актов федеральный закон выше постановления и значит, Закон о защите прав потребителей может перевешивать в суде». В то же время исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин, которого цитирует «Интерфакс», отмечает, что принятый вариант законопроекта - "позитивный сигнал для отрасли. Власти видят проблемы, с которыми столкнулись туроператоры, давая им возможность выполнить свои обязательства, а туристам сохранить свои средства или воспользоваться услугами. При этом окончательная ясность появится, когда будут приняты соответствующие постановления правительства, которые определят важные детали — в том числе, по срокам исполнения обязательств". В компании «TUI Россия» решение о возможности отсрочки обязательств перед туристами считают "непростым, но необходимым". "Это непростая, но необходимая мера в сложившихся обстоятельствах. Туроператоры, авансировавшие средства перед летним сезоном своим поставщикам, в ситуации, когда границы закрыты, просто не имеют к ним доступа. Поставщики — отели, авиакомпании, транспортные компании — готовы оказывать услуги и признают за операторами оплаченные депозиты, но для их зачета необходимо разморозить туристическую деятельность как в России, так и за рубежом", — сказал генеральный директор туроператора «TUI Россия» Тарас Демура Эксперт подчеркнул, что законопроект направлен в первую очередь на защиту прав туристов — чтобы они получили запланированный отдых или, через определенное время, возврат средств. А для того, чтобы выплатить туристам деньги, нужно, чтобы индустрия заработала. Законопроект, по мнению эксперта, позволит сбалансировать долговую нагрузку туроператоров, привязав выполнение обязательств перед туристами к срокам возобновления деятельности и открытия направлений. /TOURBUS.RU

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