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22 мая
Госдума убрала из законопроекта "ваучеры в обмен на деньги", но разрешила перенос туров
Эксперты комментируют новый вариант "коронавирусных" поправок в закон о туристской деятельности, принятый вчера Госдумой во втором чтении
Туроператоры по выездному туризму смогут при соответствующем решении правительства договариваться с туристами о переносе оплаченных туров, отмененных из-за коронавируса, на более поздние сроки, следует из поправок в закон о туристской деятельности, принятых Госдумой в четверг во втором чтении, - сообщает «Интерфакс».
Вчера, сообщает агентство, Госдума приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". Он был инициирован правительством РФ.
В Ассоциации туроператоров Россиипояснили, что принятие закона потребует подготовки нормативно-правовых актов, уточняющих порядок и правила применения нововведений. Вероятнее всего, туристам будут предлагать заключать дополнительные соглашения к существующим договорам.
Как сообщалось ранее, после того как 12 мая Госдума приняла законопроект в первом чтении, в него были внесены поправки, запрещающие отсрочку обязательство по оплаченным турам туроператорам по выездному туризму. Представители общественных организаций в сфере туризма и многие эксперты заявили, что эти поправки приведут к краху туристического рынка.
Георгий Мохов, пуководитель юридического агкентства «Персона Грата», в своем крмментарии в сети «Фейсбук» обращает внимание на тот факт, что ранее разработанную новую статью в 132 ФЗ, определяющую порядок изменения и расторжения договоров о реализации турпродукта, убрали из законопроекта: «Это очень грустно. Все положения "особенностей" переноса будут отражены в постановлении правительства РФ. А это нам говорит о чем? О том, что по иерархии нормативных актов федеральный закон выше постановления и значит, Закон о защите прав потребителей может перевешивать в суде».
В то же время исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин, которого цитирует «Интерфакс», отмечает, что принятый вариант законопроекта - "позитивный сигнал для отрасли. Власти видят проблемы, с которыми столкнулись туроператоры, давая им возможность выполнить свои обязательства, а туристам сохранить свои средства или воспользоваться услугами. При этом окончательная ясность появится, когда будут приняты соответствующие постановления правительства, которые определят важные детали — в том числе, по срокам исполнения обязательств".
В компании «TUI Россия» решение о возможности отсрочки обязательств перед туристами считают "непростым, но необходимым".
"Это непростая, но необходимая мера в сложившихся обстоятельствах. Туроператоры, авансировавшие средства перед летним сезоном своим поставщикам, в ситуации, когда границы закрыты, просто не имеют к ним доступа. Поставщики — отели, авиакомпании, транспортные компании — готовы оказывать услуги и признают за операторами оплаченные депозиты, но для их зачета необходимо разморозить туристическую деятельность как в России, так и за рубежом", — сказал генеральный директор туроператора «TUI Россия» Тарас Демура
Эксперт подчеркнул, что законопроект направлен в первую очередь на защиту прав туристов — чтобы они получили запланированный отдых или, через определенное время, возврат средств. А для того, чтобы выплатить туристам деньги, нужно, чтобы индустрия заработала.
Законопроект, по мнению эксперта, позволит сбалансировать долговую нагрузку туроператоров, привязав выполнение обязательств перед туристами к срокам возобновления деятельности и открытия направлений.
/TOURBUS.RU
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