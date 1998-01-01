Новости Главы турофисов рассказали, когда их страны снова откроются для российских гостей Участники Ассоциации национальных турофисов в России рассказали о том, как изменится туризм после эпидемии в ходе большой онлайн-конференции

Вчера на площадке АТОР встретились руководители турофисов популярных у российских туристов стран, входящих в АНТОР (Ассоциацию национальных туристических офисов в России). В рамках онлайн-конференции, вызвавшей настоящий аншлаг, эксперты обсудили, каким будет туризм в их странах после COVID-19, - сообщает Ассоциация туроператоров. Спикерами круглого стола стали руководители 13 национальных туристических офисов зарубежных стран – Японии, Болгарии, Хорватии, Франции, Южной Кореи, Словакии, Чехии, Австрии, Германии, Норвегии, Греции, Великобритании, ОАЭ (Шарджа). Эксперты рассказали о специфике снятия карантина в своих странах, а также обрисовали предполагаемое будущее путешествий в разрезе трансформированных и адаптированных под новые реалии турпродуктов. «Турбизнес сейчас испытывает колоссальные проблемы, но с каждым днем будущее становится все более ясным. Сейчас мы должны адаптироваться под новые условия и, объединившись, сделать это будет гораздо проще. Мы с АТОР объединили наши усилия и собрали вас здесь, чтобы помочь разобраться с актуальными вопросами», – открывая вебинар, обратилась к участникам модератор мероприятия почетный председатель Совета АНТОР Кристина Ионицкая – организатор и вдохновитель онлайн-мероприятия. Общий тон конференции – осторожного позитива – был задан сразу первым спикером – Сергеем Канаевым, директором по маркетингу Управления по развитию туризма эмирата Шарджа. Что касается планов выхода из карантина эмирата Шарджа и в целом ОАЭ, то, по словам эксперта, ОАЭ войдет в первую десятку стран, открывших границы, - заявил эксперт. По словам Екатерины Лопухиной, директора по маркетингу Национальной организации туризма Кореи (НОТК), страна готова к приему туристов, практически все ограничения сняты, даже проводятся экскурсии. Когда российские туристы смогут приехать в Корею, сказать сложно, а вот направленность будущих поездок более или менее ясна – страна будет ориентироваться на медицинский и FIT-туризм. Любица Алушицова, директор зарубежного представительства по туризму Словацкой Республики в России и СНГ советует россиянам присматриваться прежде всего к лечебным курортам страны и ориентироваться скорее не на лето, а на межсезонье. Сейчас словацкие курорты принимают жителей страны по предписанию врача. Болгария также намерена популяризировать в России отдых на своих оздоровительных курортах, а морские курорты также позиционировать как места укрепления иммунитета. Здоровье будет в тренде, говорит Катя Жекова, атташе по туризму в Посольстве Республики Болгарии и глава национального турофиса Болгарии. Уверена в том, что такой вид отдыха станет востребованным и Инесса Короткова, директор московского представительства Агентства по развитию туризма во Франции Atout France: «В тренде будут новые маршруты, в том числе гастрономический туризм по неизведанным уголкам Франции, вырастет спрос на оздоровительный туризм: во Франции более 90 термальных курортов». Айри Мотокура, директор московского представительства Национальной Туристической Организации Японии (JNTO) отметила, что для исключения перегрузки туристами знаменитого «Золотого маршрута» JNTO намерена усиленно продвигать за рубежом малоизвестные туристам регионы страны. «В Японии есть что посмотреть, помимо треугольника Токио-Осака-Киото. У нас много регионов, где можно прочувствовать настоящую Японию: это и север с горячими источниками и горнолыжными курортами, и юг с пляжным отдыхом и дайвингом», - отметила г-жа Мотокура. Говоря о новых трендах в туризме, Татьяна Хорешок, глава Управления по туризму Великобритании в России, выразила уверенность, что в топе спроса будут индивидуальные туры с размещением в отелях с небольшим номерным фондом. Также вырастет спрос на автомобильные путешествия. Алла Беликова, руководитель Национального туристического офиса Германии в России, также говорит о будущей популярности автомобильных путешествий и эко-туров. Германия открывается для внутреннего туризма 25 мая. С 25 мая заметные послабления ожидаются и в Чехии: заработают рестораны, будет отменен масочный режим. Туристы, приезжающие в Чехию, должны будут пройти карантин или сделать тест. В стране работает 80 лабораторий, стоимость теста - 6 тыс. руб, рассказала Алена Кудилкова, директор российского офиса «ЧехТуризм» . В Норвегии с 1 июня начнет возобновляться авиасообщение между регионами страны, а с 20 августа страна откроет границы для других стран. «Думаю, что российском рынку нужно ориентироваться на осенний, зимний сезон. В это время можно также отправиться к фьордам, на рыбалку, покататься на горных лыжах», - отметила Ольга Филиппенко, директор Совета по туризму Норвегии в России. В Австрии с 30 мая начнут открываться гостиницы. «Спасти летний сезон должен внутренний рынок и туристы из сопредельных с Австрией стран. Есть приятная новость – популярный Зальцбургский оперный фестиваль состоится. Он будет проведен в августе», - рассказал Геральд Бем, директор Австрийского представительства по туризму. Хорватия, где уже начали свою работу кафе, национальные парки, пляжи, планирует принимать туристов из ЕС с 1 июня, из других стран – с 15 июня. «Думаю, еще пару недель, и жизнь в Хорватия вернется в нормальное русло. Мы сейчас прорабатываем меры стимуляции российского турпотока. Не исключаю, что процедура получения визы будет упрощена, возможно, будут введены спецвизы в Хорватию для россиян без возможности выезда в Шенгенскую зону», - сообщил Райко Ружичка, глава Представительства Хорватского туристического сообщества в России. Ждут российских туристов и в Греции. Страна полностью готова к приему туристов. «Протоколы здоровья были внедрены по всей цепочке индустрии гостеприимства: воздушный транспорт, корабли, питание, проживание в гостинице, пляжи – все будет безопасным», - сообщила в заключение беседы Татьяна Поспергелис, PR менеджер представительства Греческой Национальной туристической организации (ГНТО) в РФ. /TOURBUS.RU

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