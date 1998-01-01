Новости Эксперты: «Продаж по России еще нет – но просвет уже появился» Руководители компаний, активно работающих на внутреннем рынке, рассказали о перспективах туров по России в этом сезоне

Как заявил в ходе конференции онлайн-проекта «Знай наше 2020: продолжение», проводимого Ростуризмом и Profi.Travel, основатель компании «Странник» Николай Хоруженко, «Чтобы успешно продавать туры по России, надо быть честными с клиентами. Если речь идет об организации туров за пределы городов с хорошей инфраструктурой, надо честно предупреждать туриста о том, что пыль с дороги может попадать в салон автобуса, а туалет - быть в виде домика с дыркой в полу». До последнего времени в руководимой им компании самым востребованным турпродуктом по России были поездки формата «весь регион за определенное количество дней». «Организуя напрямую, без посредников, активные и авторские туры в самые разные регионы страны, мы действуем централизованно и предлагаем единые стандарты обслуживания, - подчеркивает он. – Однако для того, чтобы люди туда поехали, в туры надо обязательно добавлять культурные, событийные, гастрономические и прочие моменты». А кроме того, необходимо честно информировать туриста о том, что его может ожидать за пределами городов. «Если он заранее будет знать о каких-то шероховатостях во время поездки, отнесется к ним с пониманием, - считает эксперт. – А если не получит этой информации – скорее всего, сам останется недоволен и другим не рекомендует в нее отправляться». В свою очередь, Марина Левченко, генеральный директор компании «Тари Тур», выразила уверенность в том, что в этом году самыми востребованными будут короткие поездки. В том числе – ориентированные на обслуживание самостоятельных туристов. «На мой взгляд, «выстрелят» те регионы России, куда можно с комфортом доехать на автомобиле и есть достаточно развитая инфраструктура. Включающая, например, чистый общественный туалет… - говорит она. - Хорошие региональные продукты в стране есть, и мы готовы их продавать». По ее словам, «сейчас мы занимаемся тем, что ежедневно переписываем свои программы. Продаж еще нет – но просвет уже появился: думаем о том, чтобы организовывать, к примеру, короткие программы без посещения музеев, предусматривающие проживание и обзорную экскурсию по городу». Причем в целом ряде случаев предложения для клиентов могут быть очень заманчивыми: по словам эксперта, сейчас есть возможность предлагать им проживание в отелях уровня 5* Петербурга в июле-августе по цене «трешки». Солидарна с тем, что, с учетом реального финансового состояния большей части населения спрос будет, прежде всего, на близлежащие от места проживания туриста области, и Ирина Бузина, исполнительный директор туроператора «Магазин путешествий». «В первую очередь мы поедем по близлежащим регионам – люди, скорее всего, не будут готовы ехать далеко и надолго, – отмечает она. – При этом больше всего я опасаюсь того, что объекты размещения, транспортные компании или музеи станут значительно повышать стоимость своих услуг, стараясь возместить потери во время простоя. Если это произойдет, мы все можем остаться без клиентов». По ее оценке, в ближайшем будущем многое будет зависеть от решений Роспотребнадзора. «Да, люди, которые чего-то опасаются, будут. Но они были и есть всегда. – считает она. - Однако есть и те, кто готов поехать уже сейчас». Об этом, в частности говорит опыт реализации в этой компании онлайн-экскурсий (включая туры по объектам, которые по разным причинам невозможно посетить «вживую»). «Наша практика показывает, что они пользуются спросом и люди готовы их покупать, – замечает Ирина Бузина. - Заменить проводимые в реальности экскурсии в полной мере они, конечно, не могут, однако их вполне возможно использовать и как инструмент дополнительного заработка, и в качестве средства для популяризации деятельности компании». /TOURBUS.RU

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