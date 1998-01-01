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Мальта вновь смягчает карантин и готовится принимать туристов из девяти стран

Средиземноморский остров продолжает активно готовиться к восстановлению турпотока

Как рассказали нашему порталу в российском представительстве Управления по туризму Мальты, в соответствии с заявлением Министерства по туризму Мальты правительство страны работает над планом постепенного восстановления туристической индустрии, первым этапом которого станет введение так называемых «безопасных туристических коридоров».

Концепция «безопасных коридоров» (safe corridors) подразумевает взаимное открытие границ между странами, находящимися на одном этапе борьбы с пандемией коронавируса и означает упрощённые правила перемещения между государствами для граждан этих стран.

На данный момент обсуждение двустороннего механизма снятия пограничных ограничений ведётся с девятью странами: Люксембургом, Норвегией, Сербией, Словакией, Австрией, Чехией, Латвией, Литвой и Израилем.

Кроме того стало известно, что в минувший понедельник на Мальте состоялась пресс-конференцию с участием премьер-министра страны Роберта Абелы и министра здравоохранения Криса Ферна. В рамках данного мероприятия была представлена новая серия мер по смягчению карантина в Республике.

Так, с 22 мая на Мальте планируется открытие ресторанов (максимальное количество гостей за столом – до шести человек) и салонов красоты. Будут полностью сняты ограничения на индивидуальные занятия бесконтактными видами спорта, в частности одобрены дайвинг и теннис. К работе вернутся открытые рынки и кинотеатры.

Мальтийцам можно собираться в группы до шести человек, однако, рекомендовано соблюдение социальной дистанции в два метра.

Также планируется возобновление работы общественных открытых бассейнов (с ограничением общей численности посетителей) и отелей при условии соблюдения определённого протокола по дистанцированию.

Все предприятия, работающие в сфере туризма Мальты, получили протоколы, предписывающие правила осуществления деятельности.

Премьер-министр Мальты Роберт Абела отметил: «Я горжусь успехом нашей страны в борьбе с пандемией. Ограничительные меры, утверждённые нами в начале марта, продемонстрировали высокую эффективность. Новая серия мер, анонсированных сегодня, была принята исходя из ряда медицинских фактов. В настоящее время мы можем смело утверждать, что ситуация находится под контролем».

Г-н Абела также отметил, что открытие аэропорта на данном этапе не планируется, однако, при благополучном развитии ситуации, данный вопрос станет приоритетным и будет вынесен на обсуждение.

/TOURBUS.RU



