Балтийские паромы ждут возвращения в строй

В ходе состоявшейся вчера онлайн-конференции представители финского паромного оператора Viking Line подтвердили, что пассажирские перевозки по Балтике вплоть до 30 июня будут осуществляться в ограниченном режиме.

«Круизное сообщение между Финляндией и Швецией остановлено до 30 июня. Все зависит от решения властей, но уже примерно через неделю после открытия границ мы готовы полностью возобновить работу», - заявил директор по маркетингу Viking Line на иностранных рынках Илья Беруненко, - сообщает наш петербургский корреспондент.

В настоящее время этот паромный оператор использует четыре из семи имеющихся у него паромов, однако если перевозки грузов осуществляются в том же объеме, что и ранее, пассажирская загрузка лайнеров не превышает 250 человек на рейс. При этом Илья Беруненко подчеркивает, что оператор не сокращал персонал и все доступные пассажирам услуги сохраняются. «Более того: у них появилась возможность заказывать доставку блюд из ресторана в каюту, – говорит он. – Если пассажир, к примеру, не хочет посещать ресторан, он может сделать онлайн-заказ и сразу после отправления парома получить заказанные блюда».

По его оценке, после принятия решения о полном снятии ограничений быстрее всего восстановится спрос на линии между Хельсинки и Таллинном. «Скорее всего, на этом направлении пассажиропоток может восстановиться в течение нескольких недель, поскольку поездка в столицу Эстонии для финнов, к примеру, это быстро, интересно и выгодно, – считает он. – При этом поведенческое настроение потенциальных клиентов вряд ли изменится: если государство не будет нагнетать ситуацию, люди возвратятся на паромы довольно быстро».

В свою очередь, директор по продажам Viking Line в России и странах СНГ Елена Коверо уверена, что «сейчас загрузка паромов на лето неочевидна, но есть все основания полагать, что россияне готовы на них путешествовать».

«Пассажиры с российским паспортом путешествовали с нами до 13 марта, вплоть до закрытия границ. Российский сегмент всегда был одним из ключевых иностранных рынков Viking Line и показывал наиболее динамичный рост - +15% ежегодно в последние 4 года, - констатировала она. – Тот факт, что жители России сохраняют интерес к нашим услугам, подтверждает и процесс изменения сроков тех круизов, которые не были осуществлены по известным причинам: подавляющая часть россиян предпочла изменить даты вместо того, чтобы получать полное, 100-процентное возмещение».

В отличие от конкурентов, другой крупный паромный оператор Балтики, Tallink Silja AB, похоже, не уверен в быстром восстановлении пассажиропотока. Буквально вчера он уведомил Кассу страхования от безработицы и сотрудников компании о начале процесса сокращения 450 кадровых позиций в штате, который касается занятых на паромах Symphony и Galaxy, курсирующих под шведским флагом, а также офисных сотрудников.

«На сегодняшний день ясно, что мы не сможем вернуться к оказанию услуг в полном объеме еще долгое время. У нас нет выбора, кроме как сократить штат компании и ряд позиций на борту наших паромов», - заявил по этому поводу Маркус Рисберг, исполнительный директор компании Tallink Silja AB. При этом он не преминул подчеркнуть, что власти Швеции отказались от финансовой поддержки индустрии судоходства.

Ранее Tallink Silja AB заявила и о сокращении 550 сотрудников компании в Латвии: там уволили часть экипажей паромов Isabelle и Romantika, а также некоторых сотрудников на берегу. «Скорее всего, линия Рига-Стокгольм не сможет восстановиться до докризисных объемов в этом году», – констатировал CEO Tallink Grupp Пааво Ныгене.

По оценкам Tallink, после отмены ограничений на этом маршруте будет ходить лишь один паром вместо двух.

/TOURBUS.RU