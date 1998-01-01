Таиланд: Карантин вновь смягчается, но запрет на международные рейсы продлен до конца июня

Туристическое управление Таиланда предоставило нашему порталу последнюю информацию о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и мерах правительства по восстановлению туротрасли

Туристическое управление Таиланда (TAT) сообщает, что в соответствии с улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, правительство Таиланда начало 17 мая второй этап смягчение ограничительных мер, начиная с 17 мая.

Директивы были опубликованы в правительственной газете Королевства 15 мая. К ним относится сокращение на один час времени комендантского часа, теперь он будет действовать с 23.00 до 4 утра. На втором этапе для посетителей вновь откроются крупные объекты, включая торговые центры при условии соблюдения установленных правительством мер безопасности.

В ресторанах и кафе на территории торговых центров будет вновь разрешена продажа продуктов питания и напитков, за исключением алкоголя. Также могут возобновить работу детские сады, центры по уходу за пожилыми людьми, спортивные центры, косметологические клиники и маникюрные салоны. Все ботанические сады, музеи, учебные центры, исторические места, публичные библиотеки и художественные галереи на этой неделе открываются вновь.

Туристическое управление Таиланда (TAT) хотело бы напомнить, что первый этап начался в стране 3 мая в связи с заметным снижением количества новых случаев заражения. В ходе первого этапа возобновили работу небольшие магазины, рестораны, и парикмахерские, расположенные в отдельно стоящих зданиях, были вновь открыты для посещения городские парки.

В то же время туристическое управление Таиланда сообщает, что Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT) продлевает временный запрет на все международные рейсы в Таиланд до 30 июня 2020 года. Все разрешения на полеты, выданные на этот период, будут отменены.

Запрет не распространяется на государственные или военные воздушные суда, аварийную и техническую посадку без высадки, гуманитарную помощь, медицинские и спасательные полеты, репатриационные и грузовые рейсы. Пассажиры, прибывшие в Таиланд по всем перечисленным целям, должны соблюдать все меры, предусмотренные законом о инфекционных болезнях, таким как государственный карантин на 14 дней.

Однако внутреннее сообщение в стране постепенно восстанавливается. Так с 1 мая большинство внутренних аэропортов страны возобновили свою работу. Управление авиации требует от пассажиров соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм. Все пассажиры на борту должны носить маски во время полёта и стараться соблюдать социальную дистанцию.

С 18 мая возобновлены межобластные автобусные перевозки компания Transport Co., Ltd. на Северном, Северо-Восточном и Восточном маршрутах. Возобновление автобусного сообщения на север будет осуществляться по семи маршрутам, включая Бангкок-Чианг Май и Бангкок-Чианг Рай.

На северо-восточном и восточном маршрутах будет возобновлено автобусное сообщение по девяти маршрутам, например, по таким как Бангкок-Сурин, Бангкок-Бури Рам и Бангкок-Чантабури. Услуги на южных маршрутах возобновятся с 1 июня и будут включать три маршрута: Бангкок-Сурат Тани, Самуи, Бангкок-Пхукет и Бангкок-Транг.

Также государственная компания «Железные дороги Таиланда» (SRT) объявила о возобновлении движения поездов. С 18 мая возобновлено 34 междугородных, регулярных и пригородных поезда: четыре поезда северной линии, 16 северо-восточной линии, восемь на южной линии, четыре на восточной линии и два на маршруте Мае Клонг - Бан Лаем.

В целях обеспечения безопасности и гигиены труда все пассажиры и сотрудники транспортных компаний должны строго соблюдать правила личной гигиены, проходить обследование перед рейсом и носить тканевую маску на протяжении всей поездки. Все автобусы и поезда должны регулярно дезинфицироваться.

/TOURBUS.RU