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20 мая
Зарина Догузова: санатории и апарт-отели могут открыться уже первого июня
Глава Ростуризма рассказала о вероятном начале туристического сезона в регионах страны
Часть объектов размещения в российских регионах начнут работу с 1 июня, сообщила во вторник глава Ростуризма Зарина Догузова.
"С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, что называется докручиваем какие-то мелочи, нюансы. Базово мы понимаем, что откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это будет первый этап выхода из карантинных мер", — рассказала она, выступая в программе "Док-Ток" на Первом канале, - сообщил «Интерфакс».
Г-жа Догузова подчеркнула, что ситуация может отличаться в разных регионах и за оставшееся до 1 июня время правила работы объектов будут уточняться. "При том, что хочется как можно быстрее начать выход отрасли из карантина, нам важно не поторопиться в части ослабления ограничений, чтобы не пришлось отматывать назад", — сказала она.
Г-жа Догузова заметила, что пока из всех типов объектов размещения рекомендации по профилактике коронавируса получили только санаторно-курортные учреждения. "Они действительно тяжелые, но мы с Роспотребнадзором находимся в ежедневном контакте, в попытке найти баланс между безопасностью людей и возможностью для бизнеса начать поэтапно выходить из карантинных мер, чтобы это не стало профанацией", — подчеркнула она.
Генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский в эфире программы подчеркнул, что есть список санаториев, которые хотели бы открыться 1 июня, но они не смогут этого сделать из-за рекомендаций Роспотребнадзора.
Генеральный директор санатория "Знание" в Сочи Дмитрий Богданов в свою очередь сообщил, что только на медицинские маски для сотрудников и гостей потребуется до 100 тыс. рублей в сутки. С учетом дезинфицирующих средств — до 200 тыс. рублей. При этом поднимать цены, по его словам, нельзя, так как спрос будет ниже, чем в прошлом году. Плюс санаториям потребуется больше персонала для выполнения требований по уборке.
"Мы понимаем, что независимо от того, когда мы откроемся, этот сезон будет с колоссальными убытками для любого объекта размещения", — сказал он.
Г-н Богданов подчеркнул, что при этом есть люди, которым по медицинским показаниям необходимо лечение в санаториях.
/TOURBUS.RU
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