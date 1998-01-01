Новости Кристина Чиковани отделалась условным сроком В Петербурге вынесен еще один приговор за мошенничество в сфере туризма

В городе на Неве завершено рассмотрение очередного уголовного дела в сфере туризма. И, по уже устоявшейся «традиции», мошенница снова отделалась условным сроком, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. По сообщению прокуратуры города на Неве, в Выборгском районе завершено рассмотрение уголовного дела в отношении Кристины Чиковани. Сначала прокуратура района поддержала государственное обвинение, а затем и Выборгский районный суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Судом, в частности, установлено, что Кристина Чиковани незаконно продавала от имени общества с ограниченной ответственностью «Балтийский Берег», зарегистрированного на имя ее знакомой, туристические путевки. Как и следовало ожидать, «заведомо не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства перед потерпевшими». «Предлагая потерпевшим услуги и обрисовывая будущую яркую картину их возможных путешествий в Турцию и ОАЭ, она заключала договоры и убеждала потерпевших в том, что тур забронирован, - так об этом говорит городская прокуратура. - После чего получила от них денежные средства на общую сумму свыше 500 тыс. рублей. Лишив добропорядочных граждан законного отпуска, впоследствии она распорядилась деньгами по собственному усмотрению». По информации правоохранителей, в суде Кристина Чиковани свою вину признала, в содеянном раскаялась и возместила потерпевшим причиненный им ущерб. В результате приговором Выборгского районного суда она признана виновной, но суд, посчитав, что исправление подсудимой возможно без изоляции ее от общества, назначил наказание преступнице в виде трех лет лишения свободы. Условно, с испытательным сроком в три года. «Такой приговор по делу о мошенничестве стал уже своего рода «стандартом», - поясняет юрист Александр Семенов. – В Петербурге в последнее время аналогичных вынесено не менее пяти: как правило, при сходном размере ущерба и обстоятельствах разные суды назначают одно и то же наказание в виде трехлетнего условного срока и такого же по продолжительности испытательного». Стоит напомнить, что единственным, пожалуй, исключением из этого «правила» стал случай с Елизаветой Потемкиной: в 2019-м Куйбышевский районный суд вынес приговор по ее уголовному делу, признав виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд установил, что Потемкина, являясь учредителем и занимая должности начальника отделов продаж и генерального директора ООО «ТС СПБ», а также коммерческого директора ООО «КПТ-Ойлтрейдинг», заключала в период с марта по август 2017 года договоры на оказание туристических услуг, однако обязательства по предоставлению турпродукта не исполняла. Денежные средства в счет отплаты услуг, полученные от клиентов, впоследствии перечисляла себе. Таким образом, она похитила принадлежащие 26 клиентам денежные средства в общей сумме свыше 2 млн рублей. Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с учетом того, что ранее Елизавета Потемкина была известна в Петербурге как Екатерина Петрова, учредитель и директор турфирмы «Формула хорошего отдыха». И в 2017 году она тоже уже получала 3 года условно за обман клиентов, затем продолжив их облапошивать под другими именем и фамилией. /TOURBUS.RU

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