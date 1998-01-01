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Первые чартеры отправятся в Болгарию уже в середине июня

Среди стран, которые первыми возобновят чартерное сообщение с Болгарией — Германия, Австрия, Польша, Чехия, Франция и Швеция

Как стало известно нашему порталу, уже с 15 июня возобновляются чартерные полеты в Болгарию из стран со схожей эпидемиологической обстановкой. Как заявила министр туризма Николина Ангелкова, к таким странам относятся Германия, Австрия, скандинавские государства, Польша, Чехия и Франция.

Переговоры о прибытии в Болгарию туристов из этих стран уже начались. В случае заражения кого-либо из гостей коронавирусом в Болгарии они будут обязаны принять на себя расходы по своему лечению. В случае изменения обстановки указанная дата также может измениться.

Стратегия летнего сезона в стране рассчитана в этом году основном на болгар и гостей из соседних стран. Это вполне объяснимо, заявила Николина Ангелкова, поскольку соседям легче всего приехать в Болгарию на своих автомобилях. Летом 2019 года таким путем в страну прибыло больше всего румын – более 1 млн посещений.

С 1 июня все граждане Болгарии также могут ездить в Грецию и Сербию без 14-дневного карантина. Подобное решение ожидается также в отношении Румынии и Северной Македонии.

Ранее наш портал сообщал, что 13 мая в стране был отменен запрет на туристические поездки. Данный запрет был введен 17 марта вместе с объявлением режима чрезвычайного положения для борьбы с эпидемией коронавируса. «Мы дали возможность работать ресторанам и заведениям, имеющим открытые веранды и площади. Будет дана такая же возможность местам размещения туристов, в основном гостевым домам и небольшим отелям, которые отвечают необходимым требованиям», - отметила министр туризма страны.

Директор болгарского Института анализа и оценок туризма Румен Драганов, в свою очередь сообщил в эфире bTV, что сегодня в стране работает 5 860 отелей, и 47% из них готовы снижать цены в летнем сезоне, ожидая жесткой конкуренции.

Также ранее наш портал сообщал, что во время встречи с представителями туристической отрасли в конце апреля, министр туризма поддержала предложение Национального совета по туризму Болгарии (НСТБ) «отменить в рамках летнего туристического сезона визовый режим для граждан России и Турции».

/TOURBUS.RU