Южная Европа готовится к открытию летнего сезона

Такие популярные туристические направления, как Кипр, Италия, Испания, Португалия, Франция, Греция и Хорватия сообщают, на каких условиях здесь может начаться курортный сезон

Страны Южной Европы готовят свои туристические места к летнему сезону, несмотря на сохраняющуюся угрозу коронавируса, сообщают в эти дни западные СМИ, которые цитирует «Интерфакс».

Власти стран, являющихся крупнейшими европейскими туристическими направлениями, пытаются разработать порядок и критерии безопасности, которые бы удовлетворяли и бизнес, и гарантировали бы туристам безопасность во время отдыха.

Так, на Кипре рассматривают возможность просить туристов сдать тест на коронавирус до прибытия на остров, где за время пандемии зарегистрировали 916 случаев заражения COVID-19 (17 человек скончались). Также власти полагают, что сначала нужно позволить въехать гражданам тех стран, где уже не наблюдается вспышки заражений — в частности, Греции, Израиля, ОАЭ, некоторых стран центральной и северной Европы.

Однако, по данным агентства, решения по поводу туристов из Британии и России — тех стран, которые приносят Кипру наибольшую прибыль — пока нет. Власти Кипра намерены отслеживать и оценивать обстановку с коронавирусом, прежде чем разрешить россиянам и британцам въезд.

Также ожидается, что в скором времени на Кипре объявят новые правила приема туристов. Регистрация в отелях будет полностью перенесена со стойки в холле гостиниц в онлайн, сотрудники отелей будут носить защитные маски, а по прибытии у туристов заберут багаж, который в отеле дезинфицируют, а затем — доставят сразу в номер гостя.

В Португалии представители туристического сектора также пытаются найти золотую середину между новыми мерами безопасности в области гигиены и обеспечением туристам беззаботного отдыха во время отпуска.

Правительство этой страны решило, что отели начнут постепенно открываться с 1 июня, но запрет на дискотеки будет действовать максимально долго. Также гость будет заселяться в номер только спустя 24 часа после того, как его покинул предыдущий посетитель. Гостям отелей, расположенных на побережье, раздадут собственные шезлонги, от проката этим летом откажутся.

Пляжи Португалии откроются 6 июня, но отдыхающие должны будут соблюдать дистанцию друг с другом в 1,5 метра, зонтики разместят как минимум на 3 метра друг от друга. Также появится приложение для мобильных телефонов, где можно будет проверить, какое число посетителей в данный момент на том или ином пляже.

Испания откроет свои границы для туристов, предположительно, не ранее конца июня, поскольку до 15 июня было продлено требование ко всем прибывающим в страну из-за рубежа гражданам отправиться на карантин на 14 суток.

В министерстве туризма страны в данный момент прорабатываются меры, призванные сократить возможность распространения и заражения коронавирусом на пляжах и в других местах скопления людей на летнем отдыхе. В частности, на испанских пляжах предлагают ввести лимит по количеству посетителей, чтобы все смогли соблюдать дистанцию друг с другом.

В правительстве Франции ранее в мае заверили граждан страны, что в июле и августе те смогут свободно перемещаться по стране при поездках в отпуск. В настоящее же время во Франции действуют ограничения на подобные передвижения. Так, жителям без уважительной причины нельзя отъезжать более чем на 100 км от места жительства.

Пока во Франции как минимум до 24 июля все прибывающие в страну из-за рубежа с некоторыми исключениями должны будут в обязательном порядке соблюсти 2-недельный карантин. Тем не менее, работники туристической индустрии уже сейчас готовят свои объекты к приему туристов в ожидании "зеленого света" от руководства страны.

В Греции уже открылись многие популярные у туристов достопримечательности, более 200 археологических памятников, в частности, уже возобновил работу Акрополь в Афинах. Власти страны полагают, что туристы из некоторых стран смогут приехать в Грецию после 1 июня, когда возобновят работу крупные отели. Те гостиницы, которые работают только в высокий сезон, откроются на месяц позже. В Греции, как и на Кипре, хотят попросить туристов проходить тест на коронавирус до прибытия в страну.

Власти Хорватии допускают, что в стране в этом году будут принимать туристов во второй половине июня. Однако до этого времени все иностранцы обязаны провести 14 дней в карантине после прибытия на территорию страны.

Итальянские власти ранее этой весной предупреждали соотечественников, что из-за коронавируса тем, видимо, придется провести летний отпуск на родине. Более того, предполагается, что многим итальянцам придется выбрать места для отдыха, расположенные довольно близко от их места жительства.

В ЕС, со своей стороны, работают над тем, чтобы быстрее возобновить перемещения между странами в рамках Шенгенской зоны. Это, как ожидается, позволило бы поддержать терпящий бедствие итальянский туристический сектор.