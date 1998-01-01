Новости Qatar Airways в конце июня готовится возобновить полеты в Москву Пока что строгий карантинный режим в Катаре лишь ужесточается

Катарская авиакомпания Qatar Airways объявила о начале восстановления прежней маршрутной сети и планирует, при условии согласия регулирующих органов соответствующих стран, к концу мая восстановить до 52 направлений, а к концу июня – до 80. "Авиакомпания будет постепенно возобновлять временно приостановленное сообщение с закрывшими свои границы странами и увеличивать частоту рейсов по мере снятия ограничений, делая главную ставку на глобальные направления и партнерские транспортные хабы", — сообщила пресс-служба перевозчика. Москва входит в число направлений по которым Qatar Airways планируют возобновить полеты к концу июня. Также в их список входят все крупнейшие европейские аэропорты, аэропорты в Китае, Индии, Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии. Авиакомпания также планирует возобновить полеты в США, Бразилию и Канаду, страны Ближнего Востока и Африки. "Сегодня стоит цель довести к концу июня число пунктов назначения в расписании до 80, включая 23 в Европе, четыре в Америке, 20 на Ближнем Востоке и в Африке и 33 в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На первом этапе расширение полетной сетки затронет в первую очередь маршруты, связывающие аэропорт базирования авиакомпании в Дохе с глобальными транзитными центрами авиакомпаний-партнеров по всему миру, включая Лондон, Чикаго, Даллас и Гонконг, а также открывающиеся ключевые туристические и деловые направления, такие как Мадрид и Мумбаи", — подчеркивает пресс-служба. Сейчас перевозчик выполняет рейсы в более чем 30 городов по всему миру. Отметим, что, между тем, сегодня Катар наряду с Саудовской Аравией, показывает самые высокие темпы заражения коронавирусом в регионе. На этом фоне сегодня стало известно, что власти страны ужесточили ограничения для коммерческих предприятий в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters. В частности, будут закрыты все предприятия, кроме аптек, продуктовых магазинов и заведений, осуществляющих доставку еды. Торговые центры и заведения общественного питания также закрываются. Также всех жителей страны обязали установить приложение, отслеживающее число зараженных коронавирусом нового типа. Водителям автомобилей запрещено брать с собой более одного пассажира. Ранее в конце прошлой недели Министерство внутренних дел Катара объявило, что ношение масок при выходе из дома становится обязательным, начиная с воскресенья. Сообщается, что за нарушение грозит штраф до $53 тыс. Нарушители масочного режима также могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до трех лет или к любому из этих наказаний, говорится в сообщении в Твиттере министерства. Отмечается, что маску можно не надевать, только если человек едет один в автомобиле. За последние дни в Катаре ежедневно регистрируется более 1500 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заболевания в стране превысило отметку в 30 тысяч. /TOURBUS.RU



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