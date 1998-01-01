На Тенерифе начался первый этап выхода из карантина

Как сообщили нашему порталу сегодня в российском представительстве Офиса по туризму испанского курортного острова Тенерифе, несмотря на благоприятную обстановку на острове по-прежнему действуют ограничительные меры для туризма и развлечений. Ожидается открытие границ для въезда прибывающих из материковой Испании или других Канарских островов, но точная дата пока не известна.





Правительство Испании анонсировало план по выходу из режима ЧС, который состоит из трех основных этапов. Первый этап на Тенерифе вступил в действие 11 мая 2020 года. С этого дня установлены новые правила для передвижения по острову и введен порядок для работы коммерческих предприятий, отелей, муниципальных органов власти и транспорта.



Так, с 15 по 24 мая установлен порядок проверки прибывающих на территорию Испании воздушным или морским транспортом.

Въезд в Испанию разрешен:

а) гражданам Испании;

б) лицам, проживающим в Испании, после подтверждения их постоянного места жительства;

в) сотрудникам пограничной службы;

г) медицинским работникам или специалистам по уходу, прибывающим для выполнения своей работы;

д) прибывающим гражданам других государств при условии необходимости въезда в страну, подтвержденного документально.



При этом для всех прибывающих установлен обязательный 14-дневный карантин по месту проживания, в течение этого срока находящиеся на карантине лица могут покидать место постоянного или временного проживания только в след. случаях:

а) для покупки продуктов питания, фармацевтических продуктов и предметов первой необходимости;

б) для посещение медицинского учреждения;

в) в случае острой необходимости, подтвержденной документально.



Разрешается передвижение по острову на личном транспорте при условии соблюдения требований безопасности. В одном транспортном средстве вместимостью до 9 человек могут находиться несколько пассажиров без масок, если они проживают вместе.

В остальных случаях, пассажиры в транспортном средстве размещаются по два человека в ряд с обязательным соблюдением масочного режима. Передвижение разрешается между собственными объектами недвижимости или пунктами проживания.



Разрешено открытие торговых залов и сервисных помещений площадью не более 400 кв.м. Общая разрешенная загрузка в торговых помещениях не должна превышать 30%. В случае, если территория коммерческого объекта распределена по нескольким этажам, количество посетителей на каждом этаже не должно превышать 30%.

Минимально разрешенная дистанция между посетителями составляет два метра. Если соблюдение дистанции невозможно, разрешен проход и нахождение в помещении посетителей только по одному.



Открытые пространства предприятий общественного питания (в том числе гостиничного и ресторанного бизнеса) могут обслуживать посетителей при условии загрузки не превышающей 50 % от вместительности зала, указанной в лицензии. Между столами должно быть соблюдено расстояние не менее двух метров с максимальной посадкой для одного стола не более 10 человек.



Разрешается открытие музеев любого типа, посещение и осмотр постоянных коллекций и временных выставок при условии уменьшения количества посетителей в залах и общественных местах до трети от разрешённой нормы.

Работа библиотек регулируется аналогичными требованиями.



Средства размещения туристов могут быть открыты для обслуживания в ресторанах и кафе, при этом общественные зоны и номерной фонд остаются закрытыми.

Использование плавательных бассейнов, спа-салонов, спортивных залов, мини-клубов, детских площадок, ночных клубов, залов для мероприятий не допускается.

Для предотвращения распространения вируса COVID-19 все объекты размещения должны сделать разметку на земле с минимальным расстоянием в два метра, производить дезинфекцию объектов после нахождения там гостей или персонала и обеспечить наличие дезинфицирующих средств.



Разрешены программы активного туризма для групп до 10 человек, которые организуются туристическими компаниями, зарегистрированными в соответствующих административных органах в качестве организаторов. Среди прочих условий, во время туров должно соблюдаться минимальное расстояние между людьми в два метра. Там, где нельзя соблюдать безопасное расстояние, следует использовать защитное оборудование.



С 11 мая снят запрет на регулярные коммерческие воздушные перевозки между островами. Авиакомпании должны обеспечить безопасную дистанцию для пассажиров воздушного транспорта и загрузку не превышающую 50% посадочных мест воздушного судна.

Установлены цены на авиабилеты от 69 евро между Гран-Канарией и аэропортом Тенерифе-Северный до 112 евро между Лансароте и Тенерифе-Северный.

В портах Канарских островов запрещено высаживаться пассажирам, прибывшим на судах или пассажирских лайнерах с материковой части Испании.

/TOURBUS.RU



