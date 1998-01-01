Новости Норвегия готовится открыть границы Выход Норвегии из карантина и восстановление туризма будут поэтапным и достаточно длительным процессом

Как сообщает сегодня АТОР, норвежские органы здравоохранения 15 мая выпустили обновленное руководство по организации отдыха и досуга в Норвегии. Одновременно министерство иностранных дел Норвегии продлило до 20 августа рекомендацию не выезжать за пределы страны (за исключением неотложных дел и поводов). «Ситуация очень далека от нормальной. Норвежские посольства по-прежнему получают многочисленные просьбы о помощи от путешественников, пытающихся вернуться в Норвегию», – констатирует норвежский МИД. Деловые поездки пока также не допускаются. С 1 июня вновь откроются рабочие поездки в скандинавские страны. Тем не менее, говорится в сообщении, до 15 июня Норвегией будет рассмотрен вопрос о внесении поправок в рекомендации по туристическим поездкам, касающиеся скандинавских стран. До 20 июля будет также рассмотрен вопрос о внесении поправок, касающихся посещения «некоторых других соседних европейских стран». Здесь, однако, имеются в виду страны Европейского Союза, а не Россия. Для норвежцев с 15 мая разрешено свободно путешествовать по стране. «Я бы рекомендовала людям запланировать отпуск внутри страны этим летом. Вы можете путешествовать везде, где вы хотите в Норвегии. Может быть, именно в этом году вы откроете для себя ту часть Норвегии, которую раньше не видели – на автомобиле, пешком или на корабле, поезде или самолете», – цитирует официальное сообщение слова премьер-министра Норвегии Эрны Сольберг. Во время путешествий по своей стране, гражданам Норвегии будет необходимо соблюдать социальную дистанцию (минимум 1 метр), запрещается отправляться в поездки людям, которые проходят домашний карантин или имеют признаки заболевания. При этом многие люди старшей возрастной категории (повышенная группа риска) также смогут путешествовать по стране, таким образом, многие бабушки и дедушки смогут провести отпуск со своими детьми и внуками. «Те, чей уровень риска явно повышен (имеются серьезные хронические заболевания и проч.), должны в индивидуальном порядке оценить, следует ли им путешествовать и с кем, учитывая продолжительность и содержание любой предлагаемой поездки», – говорится в сообщении. Иностранные путешественники должны исходить из того, что норвежские запреты на въезд в страну будут действовать до 20 августа, однако правительство рассмотрит вопрос о возможности предоставления дополнительных исключений. К 15 июня будет рассмотрен вопрос о разрешении въезда туристов из скандинавских стран для проведения досуга. К 20 июля будет также рассмотрена возможность разрешения на въезд из других соседних европейских стран. Пока что все иностранцы, приезжающие в Норвегию, обязаны пройти 14-дневный карантин. Эта политика также продлевается до 20 августа. Но, как и в случае с разрешениями на въезд, и к тем же датам (15 июня и 20 июля), правительство Норвегии рассмотрит вопрос об ослаблении карантинного требования для скандинавских стран и стран ЕС, соответственно. /TOURBUS.RU

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