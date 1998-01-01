Новости Эксперты: Чтобы развивать туризм, надо уметь брать на себя ответственность Представители туристических властей встретились с профессионалами туризма в рамках онлайн-проекта «Знай наше 2020: продолжение»

Обсуждая перспективы отрасли в этом и следующем годах, участники онлайн-проекта «Знай наше 2020: продолжение», проводимого Ростуризмом и Profi.Travel, высказали суждение в том, что предпринимаемых властями усилий недостаточно. «Помощь с их стороны – хорошо, но сидеть и ждать ее не стоит: надо самим быть активными и стараться по-максимуму не только сохранить, но и развить нужные отрасли инфраструктуру и перспективные проекты», примерно таково резюме встречи, - сообщает наш специальный корреспондент. Например, Надежда Выскубова, заместитель министра туризма Тверской области, поделилась с коллегами опытом «раскрутки» такого большого проекта, как «Государева дорога». «Совершенно очевидно, что всегда кто-то должен брать на себя роль локомотива, который будет тянуть за собой реализацию идеи, – заявила она. – Мы, в частности, создали для него «дорожную карту» и поехали с предложениями к коллегам в другие регионы страны. И убедились в том, что он действительно вызывает у них интерес». По ее мнению, «важно заразить идеей, быть максимально активным, брать на себя ответственность и не бояться вопросов». «Тот, кто сейчас работает в туризме, должен быть компетентен еще в 53 областях знаний, – уверена она. – И, несмотря на ситуацию, мы в реализации этого проекта движемся вперед: уже создан единый туристский буклет, заканчивается съемка ролика». По оценке Надежды Выскубовой, на развитии бренда «Государева дорога» коронавирус отчасти даже сказался положительно, поскольку, «если раньше мы «живьем» встречались раз в месяц – сейчас делаем это в режиме онлайн каждую неделю». Солидарен с коллегой оказался и министр экономического развития Республики Хакасия Николай Евдокимов. «Важно даже в существующих условиях продолжать работу и делать максимум для того, чтобы создать задел на будущее, - уверен он. - В этом году, несмотря на ситуацию, мы не снизили финансирование развития туризма в регионе и, благодаря этому, в ближайшие год-два сможем решить многие из проблем, в первую очередь связанных с функционированием в республике интересных туристам объектов показа». В свою очередь, советник руководителя Ростуризма Наталья Осипова не преминула заметить, что во время знакомства с перспективами развития туризма в регионе «была приятно удивлена тем, насколько грамотно в Хакасии подходят к организации маршрутов для путешественников». «Это один из тех хороших примеров, когда все до мелочей выверено, рассчитано и продумано, – констатировала она. - Кроме того, очень полезен и опыт этого региона в крайне бережном и аккуратном отношении к его культурному наследию». В целом участники встречи смотрят в будущее с позитивом: многие уверены, что внутренний туризм в этом году начнет быстро восстанавливаться. «Если заболеваемость коронавирусом пойдет на спад и хотя бы с середины июня отрасль сможет заработать в полную силу, надежда на спасение сезона есть, - полагают эксперты. – При этом ей необходимо предложить потенциальным клиентам максимально большой выбор туров, среди которых должны быть не только традиционные «пляжные» поездки на Юга, но и путевки самого разного свойства в другие российские регионы». /TOURBUS.RU

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