Во Франции обнародовали план по восстановлению национальной туротрасли

Как рассказали нашему порталу в российском представительстве Управления по туризму Франции «Ату Франс», в конце минувшей недели состоялось пятое заседание Межведомственного совета по туризму под председательством премьер-министра Франции Эдуара Филиппа. Президент “Ату Франс” Кристиан Мантеи и генеральный директор “Ату Франс” Каролин Лебуше приняли участие в заседании, на котором был анонсирован план по восстановлению туристического сектора, пострадавшего от эпидемии коронавируса.

Премьер-министр страны подчеркнул, что «туризм, будучи одним из главных секторов французской экономики, возможно, столкнулся сегодня с самым сложным испытанием в современной истории».

План по восстановлению туризма, подготовленный в сотрудничестве с профессионалами отрасли, включает три основных раздела:

- Санитарные меры, информирование и поддержка туристов;

- Меры поддержки туристическим компаниям, а также сектору спортивных и культурных мероприятий. Общий выделенный бюджет – 18 миллиардов евро;

- Подготовка проекта по восстановлению и трансформации туризма.

Премьер-министр сделал несколько заявлений об «открытии туристического сектора»:

Решение об открытии кафе и ресторанов будет принято на последней неделе мая, начинающейся 25 мая. В «зеленых» департаментах полное открытие со 2 июня с учетом благоприятной эпидемиологической ситуации;

Французы смогут путешествовать по Франции в июле-августе (включая поездки на Заморские территории);

Профессионалы туризма и отельеры гарантируют полный возврат денежных средств в случае отмены бронирования из-за коронавируса;

Наконец, правительство разработает план по социальному туризму, чтобы дать возможность всем без исключения путешествовать. Его представят в ближайшее время.

«Ату Фран»с, в частности, присоединится к национальной информационной кампании, направленной на распространение принятых во всех сферах туристического сектора санитарных норм.

Первым шагом «Ату Франс» станет разработка логотипа, который будет применяться как в рамках этой кампании, так и для всей информации, касающейся санитарных норм в туризме.

Помимо этого, с июня 2020 года Ату Франс в дополнение к мерам по восстановлению туризма запустит кампанию по продвижению поездок во Францию, а также поддержит инициативы французских туристических игроков по территориальному инжинирингу.

Следующим шагом станет совместный с Welcome City Lab запуск тендера на лучший инновационный проект о туризме будущего. Этот проект войдет в план Министерства Европы и иностранных дел по диджитал-трансформации туризма.

Актуальная информация о датах открытия французского туристического сектора ожидается в конце мая, - заключили в представительстве.

/TOURBUS.RU