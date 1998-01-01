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19 мая
Во Франции обнародовали план по восстановлению национальной туротрасли
Стали известны итоги заседания Межведомственного совета по туризму Франции, прошедшего под председательством премьер-министра страны Эдуара Филиппа
Как рассказали нашему порталу в российском представительстве Управления по туризму Франции «Ату Франс», в конце минувшей недели состоялось пятое заседание Межведомственного совета по туризму под председательством премьер-министра Франции Эдуара Филиппа. Президент “Ату Франс” Кристиан Мантеи и генеральный директор “Ату Франс” Каролин Лебуше приняли участие в заседании, на котором был анонсирован план по восстановлению туристического сектора, пострадавшего от эпидемии коронавируса.
Премьер-министр страны подчеркнул, что «туризм, будучи одним из главных секторов французской экономики, возможно, столкнулся сегодня с самым сложным испытанием в современной истории».
План по восстановлению туризма, подготовленный в сотрудничестве с профессионалами отрасли, включает три основных раздела:
- Меры поддержки туристическим компаниям, а также сектору спортивных и культурных мероприятий. Общий выделенный бюджет – 18 миллиардов евро;
- Подготовка проекта по восстановлению и трансформации туризма.
Премьер-министр сделал несколько заявлений об «открытии туристического сектора»:
«Ату Фран»с, в частности, присоединится к национальной информационной кампании, направленной на распространение принятых во всех сферах туристического сектора санитарных норм.
Помимо этого, с июня 2020 года Ату Франс в дополнение к мерам по восстановлению туризма запустит кампанию по продвижению поездок во Францию, а также поддержит инициативы французских туристических игроков по территориальному инжинирингу.
Следующим шагом станет совместный с Welcome City Lab запуск тендера на лучший инновационный проект о туризме будущего. Этот проект войдет в план Министерства Европы и иностранных дел по диджитал-трансформации туризма.
Актуальная информация о датах открытия французского туристического сектора ожидается в конце мая, - заключили в представительстве.
/TOURBUS.RU
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