В России начали ослаблять режим самоизоляции, но туризма это пока почти не касается

Около тридцати регионов России уже ослабили ограничения: с начала этой недели власти Севастополя, Астраханской области и Республики Карелия объявили о постепенном снятии ограничений из-за распространения коронавируса. Однако послабления, в основном, пока мало касаются сферы организованного туризма, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Так, в Астраханской области режим всеобщей самоизоляции отменен с 16 мая: по сообщению губернатора региона Игоря Бабушкина, «разрешаются прогулки и занятия спортом на улице при соблюдении мер социального дистанцирования».

В регионе отменяется пропускной режим, а парикмахерские, химчистки и магазины промышленных товаров площадью не более 400 кв. м возобновляют работу. Кроме того, с 16 мая в Астраханской области разрешена и рыбалка.





В Севастополе режим самоизоляции перестал действовать с 18 мая. «Обстановка по эпидемиологической ситуации достаточно стабильная, - пояснил причину его отмены губернатор города Михаил Развожаев. - С учетом того, что многие люди вернулись к работе, режим самоизоляции теряет смысл». Правда, попасть в Севастополь извне по-прежнему трудно: особый режим въезда и выезда, как и раньше, возможен только по рабочим пропускам или QR-кодам.

В целом в Крыму, наряду с рядом других послаблений режима повышенной готовности, тоже разрешена любительская рыбалка – об этом сообщил министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

В соседней с Ленинградской областью Республике Карелия по ее примеру тоже ослабили ограничения. В частности, глава региона Артур Парфенчиков сообщил, что будут сняты ограничения на проведение туристических экскурсий на открытом воздухе для групп не более 10 человек. «При условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты», – подчеркнул он.

Это означает, что фактически постепенно может возобновить работу и знаменитая Рускеала.

Стоит подчеркнуть, что все ослабляющие режим ограничений регионы РФ находятся среди тех, в которых число зараженных коронавирусом минимально. Так, в Республике Крым (по состоянию на 17 мая) зафиксировано 272 случая, в Карелии – 215, а в Севастополе – только 138.

При этом самым чистым от заразы в России остается Сахалин: здесь зарегистрировано всего 50 больных новым вирусом (больше половины из них уже выздоровели) и ни одной смерти от него. В результате на Сахалине уже отменены почти все ограничения.

Вместе с тем в основных туристических дестинациях страны ситуация пока не позволяет говорить о возобновлении работы отрасли. Увы, но Москва и Петербург, в частности, по-прежнему в «красной» зоне, а в городе на Неве, например, в последние дни зафиксирован рост числа заражений. Однако даже после стабилизации ситуации правила ее работы могут заметно измениться.

«Никогда не будет такого большого, почти неограниченного доступа в музей, - заявил по этому поводу, в частности, глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Всякие ограничения теперь все равно очень долго сохранятся». По его словам, музею предстоит серьезно поработать над логистикой, внедрив новую систему работы с посетителями и регулирования их потоков.

Он уверен, что теперь «живой» очереди почти не будет – в Эрмитаж можно будет попасть, в основном, лишь по предварительной записи в рамках жестко распределенных сеансов его посещения.

/TOURBUS.RU