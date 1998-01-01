Профессионалы туризма просят власти «не допустить краха туротрасли» из-за нового варианта "закона о ваучерах"

Представители РСТ, РСПП, АТОР и более 8 тысяч участников рынка требуют не исключать туроператоров по выездному туризму из законопроекта о «туристических ваучерах вместо денег»

Российский союз туриндустрии (РСТ) и профильная комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обратились к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором просят не допустить краха туристической отрасли, обращение подписали также более 8,2 тыс. участников рынка, - cообщили нам в пресс-службе РСТ.

Напомним, что 12 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает подтверждение гарантийных обязательств («ваучеров») туроператоров на срок, определяемый правительством РФ.Однако 15 мая стало известно, что ко второму чтению в законопроект внесены поправки, которые позволяют воспользоваться отсрочкой обязательств только туроператорам по внутреннему и въездному туризму.

Как рассказала порталу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, письмо президенту России подписали и.о. президента РСТ и руководитель комиссии по туриндустрии РСПП Сергей Шпилько, глава комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП РФ Юрий Барзыкин, а также более 8,2 тысяч представителей туристических компаний. Сбор подписей продолжается, так как второе чтение законопроекта запланировано на 20 мая.

"Принятие таких изменений в закон "Об основах туристской деятельности в РФ" в первом чтении обнадежило весь туристической рынок, поскольку это позволяло туроператорам и турагентствам выжить в условиях тяжелейшего кризиса и не только выполнить в установленный правительством РФ срок обязательства перед туристами, но и сохранить бизнес, рабочие места и квалифицированные кадры.

Однако поправки, подготовленные ко второму чтению, разрушили наши надежды и, в случае их принятия, также разрушат весь туристический рынок. В документе речь идет о том, что отсрочить выполнение обязательств по проданным турам и выдавать туристам ваучеры смогут только туроператоры по внутреннему и въездному туризму", — говорится в тексте письма.

Как утверждают авторы обращения, в результате этого решения компании, отправляющие туристов за рубеж, должны будут одномоментно вернуть деньги почти двум миллионам туристов, что практически не реально: основная часть этих средств была получена в рамках акций раннего бронирования и уже переведена поставщикам услуг – авиакомпаниям, отелям, принимающим компаниям в разных странах. Как напоминают представители туротрасли, уплаченные туристами средства не находятся на счетах туроператоров, а получить их обратно не представляется возможным, так как в туристической отрасли по всему миру полностью остановлены продажи, и никто никому ничего не возвращает.

Как считают его авторы, необходимость в короткое время вернуть клиентам огромные суммы за зарубежные туры приведет к массовому банкротству туристических компаний. В результате миллионы туристов не получат ни денег, ни отдыха независимо от направления поездки. Поэтому они просят президента дать отрасли возможность избежать банкротств и выполнить обязательства перед туристами.

"Просим содействовать внесению в законодательство изменений, которые дадут возможность отсрочить выполнение обязательств по проданным турам всем туроператорам независимо от основного направления деятельности и предоставить им равные права и возможности по обеспечению предоставления туруслуг с отложенным сроком, установленным правительством РФ", — говорится в письме.

По словам г-жи Тюриной, аналогичные письма отправлены премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину, главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.

В свою очередь Ассоциация Туроператоров России в официальном письме, подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем и направленном в Ростуризм также просит главу ведомства поддержать принятые Госдумой 12 мая в первом чтении изменения в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ».

«Возможное исключение туроператоров по выездному туризму из числа компаний, которым разрешена выдача туристу гарантийных обязательств по предоставлению равноценного турпродукта, в первую очередь ущемляет интересы потребителей», - говорится в письме.

По оценкам АТОР, из-за вынужденного простоя в течение трех месяцев, у туроператоров уже накоплено более 600 тысяч отложенных туров, а с учетом аннуляций туров, запланированных на июнь-июль, их количество превысит 800 тысяч.

«Общий размер отложенных обязательств в настоящее время исчисляется более 50 млрд. рублей, а количество туристов, которые могут лишиться отдыха и денежных средств из-за предложенных доработок законопроекта оценивается в 1,7-2 млн человек», - говорится в письме на имя Зарины Догузовой.

При этом основные туроператоры, дающие наибольшие объемы в сфере внутреннего туризма также осуществляют деятельность и в выездном туризме - поэтому запрет на использование гарантийных обязательств для туроператоров по выезду неизбежно приведет к невозможности исполнения обязательств и в сфере внутреннего туризма.

«Это значит, что в этом сегменте также появятся туристы, чьи права окажутся нарушенными а цели принятия законопроекта не будут достигнуты», - говорится в письме АТОР.

Кроме того, подчеркивается в обращении, исключение из законопроекта туроператоров по выездному туризму приведут к тому, что минимум 100 тыс. человек останутся без работы. Это может привести к мощному социальному недовольству и критике должностных лиц, допустивших непоследовательность в принятии решений в беспрецедентной кризисной ситуации.

АТОР сообщает, что готовит соответствующее обращение и в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В прошедшие выходные, 16-17 мая, проходили многочасовые консультации и совещания на уровне Ростуризма, Минэкономразвития.

Уже сегодня на совещании может решиться окончательная судьба внесенных правительством поправок, которые будут направлены в Госдуму. Рассмотрение законопроекта во втором чтении состоится, по предварительной информации, после 20 мая.

/TOURBUS.RU