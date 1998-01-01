Новости Турция уже со среды готова принимать россиян, но пока только для лечения По мнению экспертов, Турция отработает на медицинском туризме «пост-ковидные протоколы» отдыха иностранных гостей

Турция откроет границы для иностранных туристов уже в мае, но не для пляжного отдыха. На примере отдельной аудитории путешественников власти Турции хотят опробовать «пост-ковидные» протоколы и процедуры пребывания, - сообщает АТОР. Как стало известно, с 20 мая страна разрешит въезд гражданам 31 страны мира, которые приедут на лечение и оздоровление. В этом пуле Россия и страны СНГ, несколько стран Европы и Ближнего Востока. Список сфер медицинских профилей по которым Турция готова принимать иностранцев на лечение, обширен: это ортопедия и травматология, общая и детская хирургия, урология, офтальмология, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, нейрохирургия, гематология, интенсивная терапия и репродуктивная терапия. По информации АТОР, именно на медицинских туристах турецкие власти начнут отрабатывать схемы приема из-за рубежа, соблюдая строгие требования гигиенических протоколов. Въезд воздушным путем будет возможен только через аэропорты Стамбула и Анкары. Вместе с пациентом могут въехать двое сопровождающих. При прохождении границы иностранцы обязаны предъявить справку об отсутствии у них Covid-19 (действует в течение 48 часов) или пройти тестирование уже по прибытию (услуга будет платной). Во время полета в Турцию и при прохождении таможенных проверок интуристы обязаны быть в маске. После прохождения всех въездных процедур пациентам и сопровождающим надлежит сразу ехать в клинику и оставаться на ее территории во время всего курса лечения. В больницах зону, где будут лечиться иностранцы, огородят (отдельный этаж или «крыло»). Обслуживать таких пациентов будет персонал со знанием иностранных языков. По данным турецкой статистики, в 2019 году страна приняла около миллиона медицинских туристов, доход от которых составил миллиард долларов. В основном это граждане стран Ближнего востока, Азии и Европы. В сравнении с «пляжными» туристами, которые за время пребывания оставляют в Турции 500-700 евро, медицинские туристы тратят от 1,5 тыс. евро и больше. Впрочем, отмечает АТОР, несмотря на «приглашение» турецких властей, россияне вряд ли смогут отправиться в Турцию на лечение в мае и июне. Сроки открытия границ РФ остаются неизвестными. Как заявил журналистам глава минтранса Евгений Дитрих, восстановление международных перевозок возможно с июля. Напомним, что рестарт рейсов Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург также запланирован на июль. В то же время газета «Известия» сообщает, что министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой заявил, что в ближайшее время здесь ждут и «обычных» туристов — правда пока только из Китая и Южной Кореи. В конце мая, как сообщили в ведомстве, возобновятся и перелеты внутри страны. Артур Мурадян генеральный директор компании Space Travel, в интервью радиостанции BFM так прокомментировал решение властей Турции: «Эта мера, позволяющая проходить лечение на территории Турции, мне кажется, будет направлена строго на тех, кто нуждается в медицинской помощи. Мы пока не видим вариантов, как это можно было бы использовать в туристических целях. Сейчас вообще в принципе встанет вопрос утверждения форм справок, потому что, как мы все знаем, многие страны начинают требовать справку о прохождении теста на коронавирус, чтобы он был отрицательным. Поэтому мы думаем, что в ближайшее время ВОЗ предложит вариант единой формы утверждения отрицательных тестов на коронавирус. После этого можно будет говорить, что первые туристические потоки начнут формироваться. У нас в основном гуманитарные рейсы были в Германию, куда возили больных россиян, кому требовалась срочная медицинская помощь, там они проходили лечение. Поэтому я думаю, что Турция отчасти синхронизировала свои правила с европейскими нормами по приему больных во время эпидемии коронавируса. Сейчас речь идет исключительно о тех, кому нужна медицинская помощь, только в тех местах, где ее могут оказать, если ее не могут оказать дома». /TOURBUS.RU

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