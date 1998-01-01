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18 мая
Эксперты: Турсезон в России состоится, но подход к внутреннему туризму нужно менять
Профессионалы туризма и представители госструктур обсудили сегодня будущее внутреннего туризма в рамках онлайн-проекта «Знай наше 2020: продолжение»
Внутреннему туризму нужно делать акцент на «нишевом туризме», - заявили участники онлайн-проекта «Знай наше 2020: продолжение», проводимого в мае Ростуризмом и компаний Profi.Travel. При этом целый ряд спикеров, участвовавших сегодня в открытии мероприятия, убеждены: пусть и с некоторым опозданием, но туристический сезон в России в этом году все равно состоится.
«Пока мы точно не знаем, «когда?», «в каком регионе?» отрасль будет «открыта», - сказала по этому поводу советник главы Ростуризма Наталья Осипова. – Однако уже сейчас нам надо определиться, какие именно туры будут организованы для туристов на региональном уровне. Причем делать это необходимо, обращаясь к целевой аудитории». По ее мнению, «в формировании турпродукта нет мелочей - важно абсолютно все, включая места остановок автобусов, наличие туалетов и многое другое, что порой упускается из вида».
И представители регионов России, участвующие в открытии онлайн-выставки, показали «товар» лицом. Например, Екатерина Поварова, и. о. министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай сообщила, что в этом регионе решили сместить акцент поездок в сторону вкусовых ощущений, всемерно развивая гастрономический туризм.
«Он не только позволяет гостям посещать новые места, но и активно участвовать в изучении традиций и особенностей их жизни, - оценивает эксперт. - Проводя специализированный фестиваль в 2019-м, мы даже не ожидали, что к нему будет такой интерес».
При этом Наталья Осипова подтвердила, что «фестиваль пришелся по вкусу не только приезжим, но и местным жителям».
«Уверена, что событийные мероприятия (особенно такое, как это) вполне могут быть целью поездки для туриста»,. – полагает Екатерина Поварова. И подтверждает: в 2020-м, если гастрономический фестиваль не удастся провести в августе, он все равно состоится ближе к концу года.
О намерении всемерно развивать это направление заявил и Максим Бугаев,
и. о. председателя Комитета по туризму Мурманской области. «На своем опыте мы со всей очевидностью убедились в том, что гастрономический туризм и, в частности арктическая кухня, могут быть драйверами привлечения гостей, - считает он. – Об этом, например, свидетельствуют результаты фестиваля «Териберка», который проводится в месте съемок известного фильма «Левиафан».
Кроме того, в этом регионе ставку делают и на развитие природного туризма, который сейчас особенно востребован у гостей из-за границы. «В Лапландском заповеднике, к примеру, у нас оборудовано 10 км экологических троп, и за последние 3 года турпоток туда удалось увеличить вдвое», - констатировал Максим Бугаев. Значительно выросло и число гостей из КНР, приезжающих, в основном, любоваться северным сиянием: в 2019-м, к примеру, в Мурманской области их побывало около 16 тыс.
В свою очередь, Мария Трофимова, директор ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области», поделилась с коллегами опытом создания брендовых маршрутов. «Самое главное в этом процессе – четко следовать рекомендациям экспертов, консолидировать отрасль и выработать понятную и простую идеологию проекта,. – советует она. – А, кроме того, для разных целевых аудиторий надо формировать и разные варианты турпродукта. То, что будет интересно европейцу, не заинтересует гостей из Азии, а любопытные для россиянина подчас не вызывают никакой реакции у туристов из СНГ».
В этой связи она уверена: в каждом из регионов РФ должен быть целый набор брендовых маршрутов, ориентированных на разные туристические аудитории.
А по оценке Татьяны Калединой, генерального директора Агентства по развитию туризма Калужской области, одной из ключевых задач в этом процессе должно быть умение региональных властей работать с инвесторами. «Практически все интересные туристам объекты в нашем регионе построены на частные инвестиции,. – отмечает она. - Когда инвестор приходит, мы помогаем ему с составлением бизнес-плана, оказываем всяческую поддержку, ориентируем в соответствии с рыночным спросом и поддерживаем продвижение того или иного проекта в соответствии его с целевой аудиторией».
А в качестве одного из таких успешных проектов она назвала Парк птиц «Воробьи», который ориентирован на семейную аудиторию и, обладая самой большой в РФ коллекцией видов птиц (468), принимает более 300 тыс. посетителей. «Во многом это происходит благодаря умению работать с аудиторией и постоянному развитию инфраструктуры, - считает эксперт. – Несмотря на то, что основной поток парка составляют москвичи, сейчас они приезжают туда уже не только на один день, но и остаются ночевать».
/TOURBUS.RU
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