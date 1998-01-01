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18 мая
В Израиле — новый министр туризма
Бывший вице-мэр Тель-Авива Асаф Замир сменил на посту министра туризма Ярива Левина, ставшего спикером израильского парламента
По информации местных СМИ, в воскресенье днем в Израиле было приведено к присяге новое коалиционное правительство. Должность министра туризма в нем занял 39-летний политик Асаф Замир. Прежде занимавший этот пост Ярив Левин получил высокую должность спикера израильского парламента (кнессета).
Получил степень бакалавра в области юриспруденции в Тель-Авивском университете, затем проходил стажировку в юридической фирме Naschitz, Brandes, Amir and Co.
В 2008—2018 годах — заместитель мэра города Тель-Авив.
В мае 2017 года женился на актрисе Майе Вертхеймер, внучке миллиардера Стефа Вертхеймера.
Ранее в российском представительстве Министерства туризма Израиля нам сообщили, что эта средиземноморская страна активно выходит из режима стргого карантина и восстановливает туристический бизнес. Так, с 5 мая в стране вновь открылись для посетителей 11 национальных парков и 9 заповедников. Все эти места отдыха будут функционировать при строгом соблюдении указаний Министерства здравоохранения Израиля, для того, чтобы посетители были в безопасности.
Во избежание очередей у входов, посещения будут разрешены только по предварительному онлайн-бронированию и предоплате. Для этого необходимо войти на сайт Управления природы и парков Израиля и зарезервировать себе место. После получения электронного билета с указанием времени прогулки, посетителям нужно предъявить его на входе.
Для каждого парка и заповедника были установлены квоты на количество гостей – от 300 до 2000 человек, в зависимости от размера объекта, средней продолжительности посещения, турпотока и достопримечательностей, которые не должны быть переполнены.
Кроме того, сообщили нам в департаменте Министерства туризма, верующие стали возвращатьсяи к Стене Плача после снятия запрета на ее посещение. При этом остаются в силе главные требования Министерства здравоохранения Израиля: соблюдать минимальную социальную дистанцию (два метра), обязательно носить маски и следовать правилам личной гигиены.
Также, согласно стратегии Министерства здравоохранения и Совета национальной безопасности страны, с 3 мая все «циммеры» - коттеджи для отдыха, соответствующие стандарту эксплуатации «Фиолетовый знак», вновь открыты для внутреннего туризма.
«Я очень рад тому, как быстро возобновляют работу объекты, связанные с туризмом. Так, с 7 мая открыты торговые центры и рынки. Открытие музеев и галерей запланировано на 17 мая. Пока что все это доступно только израильтянам, но я верю, что не далек тот день, когда мы вновь откроем границы», - отметил Владимир Шкляр, представитель в России Министерства туризма Израиля.
Отметим, что, по состоянию на воскресенье, в общей сложности в Израиле за весь период было зарегистрировано 16607 заболевших COVID-19. В настоящий момент заражены 3452. За все время от заболевания скончались 271 человек (за последние сутки — лишь четверо).
/TOURBUS.RU
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