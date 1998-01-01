|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
15 мая
Россияне смогут отправиться в Финляндию не раньше середины июня
Эксперты обсуждают перспективы возвращения наших туристов в соседнюю страну на фоне постепенного ослабления карантинных мер
Несмотря на то, что, начиная с 14 мая, страна стала ослаблять карантинные ограничения, к вопросу снятия запрета на пересечение границы между странами, не входящими в ЕС, в Финляндии вернутся не раньше 14 июня.
По заявлению заместителя госсекретаря Мартти Хетемяки, правительство страны готово снять некоторые ограничения в связи с улучшающейся статистикой количества пострадавших от COVID-19, но пока о разрешении трансграничного туризма речи не идет, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.
Подтверждают это и в генконсульстве Финляндии в Петербурге. «Учитывая эпидемиологическую ситуацию в России и мире, ограничительные меры по отношению внешних границ Финляндии останутся без изменений. Этот вопрос планируют обсудить в середине июня, не раньше», – говорится в сообщении консульства.
Более того: остановленный еще в конце марта процесс подачи документов на «финские» шенгенские визы и выдача самих виз пока возобновлен не будет, а продлевать неиспользованные из-за коронавируса не намерены. Согласно заявлению Мартти Хетемяки, выдача виз гражданам из стран, не входящих в Шенгенскую зону, может быть возобновлена только после открытия границ и лишь в случае положительной динамики с COVID-19. Следовательно, ранее середины июня это фактически невозможно.
«После снятия карантинного режима во многом изменится визовая политика между Петербургом и Скандинавией, а на границе с Финляндией петербургских туристов и предпринимателей могут ожидать дополнительные меры контроля, - считает, к примеру, эксперт СЗИУ РАНХиГС Елизавета Пронякина. - Скорее всего, финны станут более внимательно отслеживать однодневные туры петербуржцев и наличие у них медицинских страховок, а на долгосрочные (образовательные или рабочие) поездки будет распространяться требование обязательного двухнедельного карантина».
Что касается заявления финского генконсульства о том, что продление Шенгенских виз для россиян не предусмотрено, эксперт считает этот шаг ожидаемым. «Во-первых, продлить шенген технически сложно, а во-вторых, финское правительство будет открывать границы и наращивать турпоток очень аккуратно, опасаясь повторной вспышки коронавируса, – оценивает Елизавета Пронякина. - В этом случае снижение количества въезжающих на территорию страны туристов им выгодно».
«Финляндия, конечно, заинтересована в привлечении туристов из России, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – Однако стоит учитывать ее обязательства по отношению к Шенгену, а также опасения, связанные с возможным «завозом» коронавируса. С учетом этого понятно, что «открывать» границы страны для наших туристов будут крайне осторожно и с соблюдением максимальных мер безопасности. Какими они будут (маски-перчатки, карантин, «иммунные паспорта» и т. д.) пока неясно, но они наверняка будут более жесткими, чем раньше».
Вместе с тем специалисты уверены: если Финляндия останется по-прежнему лояльной к россиянам (в т. ч. и в свете новых требований к эпидемиологической безопасности), турпоток в эту ближнюю страну Европы может быстро восстановиться. «На дальние поездки многие россияне решатся, возможно, не скоро, - оценивают перспективы эксперты. – А вот Финляндия с ее понятным и хорошо известным россиянам качеством услуг и товаров может быстро вернуть интерес к себе».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72