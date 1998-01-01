Новости Перед вторым чтением в Госдуме законопроект о «ваучерах вместо денег» радикально изменился Эксперты обсуждают неожиданное исключение из законопроекта операторов по выездному туризму, что может нанести огромный ущерб всей туриндустрии

Возможность выдачи туристам ваучеров за отмененные туры по России может быть предоставлена только туроператорам по внутреннему и въездному туризму, перечень которых будет определять правительство РФ, сообщил cегодня «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в отрасли. По данным источника, это следует из текста изменений, подготовленных министерством экономического развития РФ ко второму чтению поправок в закон о туристской деятельности. В первом чтении Госдума приняла поправки 12 мая. Они позволяют правительству в случае ограничения въезда в какую-либо страну приостановить обязанность туроператоров по возврату туристам уплаченных ими средств за тур в эту страну при условии предоставления равнозначного продукта в установленный срок. Вместо денег туроператоры могут выдавать ваучеры, подтверждающие право туриста на предоставление тура в более поздние сроки. Второе чтение законопроекта было запланировано на 13 мая, но его отложили. "В документе, подготовленном к первому чтению, речь шла о турах в зарубежные страны. Ко второму чтению в Минэкономразвития подготовили изменения, которые позволят выдавать ваучеры только туроператорам по внутреннему и въездному туризму, их перечень сможет устанавливать правительство", — сообщил источник. "Правительство РФ... вправе принять решение о приостановлении на установленный им срок обязанности туроператора осуществляющего деятельность в сфере внутреннего туризма и (или) осуществляющего деятельность в сфере въездного и (или) внутреннего туризма и одновременно деятельность по осуществлению перевозок внутренним водным и (или) морским транспортом, по возврату туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм при условии предоставления таким туроператором туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта", — следует из текста документа, который есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм". Также из документа следует, что в "решении правительства могут быть указаны отдельные категории туроператоров на которых распространяется действие такого решения, а их перечень размещается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере туризма, на своем официальном сайте". «Новый текст законопроекта вызывает недоумение. В Государственной Думе в ходе первого чтения не было вопросов к «туристической части» законопроекта. Кому и почему вдруг понадобилось вносить в него поправки, радикально меняющие смысл и сам объем поддержки туротрасли – непонятно», - отметили сегодня в Правовой службе АТОР. «Возможное исключение туроператоров по выездному туризму из числа компаний, которым разрешена выдача туристу «обязательства» (ваучера) по предоставлению равноценного турпродукта ставит под угрозу весь сегмент организованного туризма в России. Учитывая объем перенесенных зарубежных туров, крупнейшие игроки рынка выездного туризма будут принуждены к фактическому банкротству. Не надо иллюзий: в этом случае потребители получат вместо перенесенного отдыха или денег, потраченных на тур, лишь незначительные суммы по страховым гарантиям. Ориентировочно, без отдыха и денег останутся не менее 1,7 миллионов российских граждан – если законопроект будет принят в «новом» виде, исключающем туроператоров по выезду. Если помнить, что именно игроки в сфере выезда одновременно являются сегодня и крупнейшими игроками во внутреннем туризме, это больно и непоправимо ударит и по внутрироссийскому рынку», - подчеркивает Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР. /TOURBUS.RU



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