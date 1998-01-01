Новости Росавиация разработала методику поэтапного снятия ограничений для авиапассажиров, экипажей, авиакомпаний и аэропортов Новая методика подразумевает три этапа снятия санитарных ограничений

Росавиация разработала методику по поэтапному снятию санитарных ограничений и выходу из режима противоэпидемиологических ограничений до и во время полета для пассажиров, экипажей, авиакомпаний и аэропортов. Это следует из копии рекомендаций, которая есть в распоряжении ТАСС, который и опубликовал сегодня его подробности. Официальный представитель Росавиации сообщил информагентству, что такой документ действительно разрабатывается, но проект на данный момент находится в стадии доработки. Как сообщается, всего новая методика подразумевает три этапа снятия санитарных ограничений. Для пассажиров на первом этапе предусмотрено ношение защитных масок и перчаток на протяжении всего полета, запрещается ношение верхней одежды. "Посадка пассажиров на борту производится с соблюдением необходимой дистанции: при расстановке кресел по 3 в ряд - не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по 2 в ряд - в шахматном порядке, - говорится в рекомендациях. - Вводится ограничение на вызов члена кабинного экипажа, бортпроводник может быть вызван только при возникновении неразрешимых ситуаций, в том числе влияющих на безопасность полета, состояние здоровья и в случае угрозы жизни пассажиров; ограничивается перемещение пассажиров по салону, за исключением посещения санитарно-гигиенического блока. Режим "пристегните ремни" сохраняется во время всего полета". Более того, действуют ограничения на питание: оно производится индивидуальными порциями в герметичной упаковке. При этом члены экипажа должны будут проходить предполетные процедуры (брифинг, осмотр и загрузка самолетов и другие) в масках и перчатках и с соблюдением дистанции. Члены экипажа с температурой тела 37 градусов и более отстраняются от полетов. Ношение защитных масок и перчаток для всех членов экипажа обязательно. На втором этапе для пассажиров снимается ограничение на вызов бортпроводников, режим "пристегните ремни" используется в стандартном режиме. Что касается экипажей, то для них на втором этапе существенных послаблений не предусматривается. На третьем - отменяются все ограничения. При этом в случае выявления на борту пассажира с повышенной температурой, остальные пассажиры должны будут надеть маски и перчатки. Для аэропортов и авиакомпаний также предусмотрено три режима работы в зависимости от эпидемиологической ситуации. Аэропорты разделяются, согласно рекомендациям по уровню инфекционного риска: высокий и низкий. Аэропорты смогут самостоятельно устанавливать уровень риска. При этом Росавиация предлагает устанавливать высокий уровень, если в аэропорт выполняются рейсы из стран и регионов, где более 5 тысяч подтвержденных случаев заболевания. Если аэропорту присваивается статус низкого инфекционного риска, то он может принять меры по поэтапному снятию ограничений. На втором этапе предполагается снятие требования к сотрудникам аэропорта по ношению масок и перчаток не только на работе, но и по пути на нее. Также на втором этапе отменяется усиленный контроль за кондиционированием воздуха в терминалах. На третьем этапе отменяются все нормы, кроме информирования о профилактике заражения коронавирусной инфекцией. /TOURBUS.RU



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