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15 мая
Росавиация разработала методику поэтапного снятия ограничений для авиапассажиров, экипажей, авиакомпаний и аэропортов
Новая методика подразумевает три этапа снятия санитарных ограничений
Росавиация разработала методику по поэтапному снятию санитарных ограничений и выходу из режима противоэпидемиологических ограничений до и во время полета для пассажиров, экипажей, авиакомпаний и аэропортов. Это следует из копии рекомендаций, которая есть в распоряжении ТАСС, который и опубликовал сегодня его подробности.
Официальный представитель Росавиации сообщил информагентству, что такой документ действительно разрабатывается, но проект на данный момент находится в стадии доработки.
Как сообщается, всего новая методика подразумевает три этапа снятия санитарных ограничений.
Для пассажиров на первом этапе предусмотрено ношение защитных масок и перчаток на протяжении всего полета, запрещается ношение верхней одежды.
"Посадка пассажиров на борту производится с соблюдением необходимой дистанции: при расстановке кресел по 3 в ряд - не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по 2 в ряд - в шахматном порядке, - говорится в рекомендациях. - Вводится ограничение на вызов члена кабинного экипажа, бортпроводник может быть вызван только при возникновении неразрешимых ситуаций, в том числе влияющих на безопасность полета, состояние здоровья и в случае угрозы жизни пассажиров; ограничивается перемещение пассажиров по салону, за исключением посещения санитарно-гигиенического блока. Режим "пристегните ремни" сохраняется во время всего полета".
Более того, действуют ограничения на питание: оно производится индивидуальными порциями в герметичной упаковке.
При этом члены экипажа должны будут проходить предполетные процедуры (брифинг, осмотр и загрузка самолетов и другие) в масках и перчатках и с соблюдением дистанции. Члены экипажа с температурой тела 37 градусов и более отстраняются от полетов. Ношение защитных масок и перчаток для всех членов экипажа обязательно.
На втором этапе для пассажиров снимается ограничение на вызов бортпроводников, режим "пристегните ремни" используется в стандартном режиме. Что касается экипажей, то для них на втором этапе существенных послаблений не предусматривается.
На третьем - отменяются все ограничения. При этом в случае выявления на борту пассажира с повышенной температурой, остальные пассажиры должны будут надеть маски и перчатки.
Для аэропортов и авиакомпаний также предусмотрено три режима работы в зависимости от эпидемиологической ситуации. Аэропорты разделяются, согласно рекомендациям по уровню инфекционного риска: высокий и низкий. Аэропорты смогут самостоятельно устанавливать уровень риска.
При этом Росавиация предлагает устанавливать высокий уровень, если в аэропорт выполняются рейсы из стран и регионов, где более 5 тысяч подтвержденных случаев заболевания. Если аэропорту присваивается статус низкого инфекционного риска, то он может принять меры по поэтапному снятию ограничений.
На втором этапе предполагается снятие требования к сотрудникам аэропорта по ношению масок и перчаток не только на работе, но и по пути на нее. Также на втором этапе отменяется усиленный контроль за кондиционированием воздуха в терминалах.
На третьем этапе отменяются все нормы, кроме информирования о профилактике заражения коронавирусной инфекцией.
/TOURBUS.RU
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