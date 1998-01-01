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15 мая
Авиакомпании благодарят героических медиков
Отечественные и зарубежные авиаперевозчики разработали программы предоставления льготных и бесплатных билетов врачам, ведущим борьбу с коронавирусом
В России поддержали инициативу некоторых зарубежных авиакомпаний, предложив медицинским работникам полеты в ближайшей перспективе на льготной основе, - сообщает наш корреспондент.
Инициатором акции стал катарский национальный авиаперевозчик Qatar Airways: недавно он заявил, что выделит 100 тыс. бесплатных билетов для награждения медицинских работников всего мира за их работу во время пандемии коронавируса.
«В знак благодарности за вашу тяжелую работу и преданность делу, мы предоставляем 100 тыс. билетов экономического класса в обе стороны на рейсах Qatar Airways», – такое заявление было сделано перевозчиком на днях.
Претендовать на получение бесплатных авиабилетов могут врачи, медсестры, парамедики, фармацевты, работники лабораторий и специалисты, проводящие клинические исследования, которые должны иметь удостоверения, подтверждающие их профессию. Их регистрация по специальной ссылке Thank you heroes на сайте авиакомпании проходит с 12 по 18 мая: каждая страна получает определенную квоту на день, исходя из числа ее населения.
Медики, получившие код после регистрации, смогут забронировать два бесплатных билета эконом-класса на рейсы авиакомпании в любом направлении, куда летают ее самолеты.
В авиакомпании отметили, что «билеты будут предлагаться по неограниченному числу направлений с возможностью поменять даты, а бронь должна быть сделана до 26 ноября на даты до 10 декабря 2020».
Кроме того, авиакомпания подарит медикам ваучеры со скидкой 35% на товары в магазинах беспошлинной торговли в международном аэропорту «Хамад», действительные до 31 декабря 2020 года.
В России зарубежную инициативу тоже поддержали. «Уральские авиалинии» поддерживают врачей и всех медицинских работников, ведущих борьбу с COVID-19. –заявил отечественный перевозчик. - Чтобы сделать путешествия для них доступнее, авиакомпания предлагает специальный промокод со скидкой 50% на тариф по всем направлениям маршрутной сети на вылеты с 18 мая по 31 декабря 2020».
Приобрести билеты, применив его, можно в период с 14 мая по 30 июня: он применяется только к тарифу и не распространяется на субсидированные билеты, а также действует только на один заказ.
/TOURBUS.RU
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