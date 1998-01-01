SWISS с 1 июня планирует возобновить рейсы в Россию

Власти Швейцарии также ориентируются на то, чтобы к середине июня открыть границы с Германией, Францией и Австрией

Авиакомпания SWISS (входит в Lufthansa Group) с 1 июня планирует возобновить рейсы из Цюриха в Москву (Домодедово) и Санкт-Петербург (Пулково). Согласно сообщению компании, с 1 по 14 июня рейсы по каждому из направлений будут выполняться дважды в неделю.

"Введение этих новых рейсов — это часть общей программы возобновления полетов, которая на конец июня будет включать на 150 пунктов назначения больше, чем текущее расписание рейсов, которое было введено для возвращения путешественников домой и действие которого закончится 31 мая", — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, в июне рейсы возобновятся в Малагу, Барселону, Мадрид, Валенсию, Бриндизи, Флоренцию, Неаполь, Рим, Гетеборг, Копенгаген, Париж и Брюссель. Также компания расширит полеты по существующим рейсам в Амстердам, Афины, Берлин, Лиссабон, Порту, Лондон и Стокгольм.

Авиакомпания планирует в июне также возобновить дальнемагистральные рейсы из Цюриха в Нью-Йорк (четыре раза в неделю), Чикаго (два раза в неделю), Сингапур (один раз в неделю), Бангкок (один раз в неделю), Токио (два раза в неделю), Мумбаи (три раза в неделю), Гонконг (два раза в неделю) и Йоханнесбург (один раз в неделю).

"Планируя свою поездку, пассажирам следует учитывать действующие правила въезда и связанные с карантином предписания, введенные в соответствующих пунктах назначения. На протяжении всей поездки пассажиры могут столкнуться с ограничениями в связи с ужесточением требований к соблюдению правил гигиены и безопасности: например, может увеличиться время ожидания на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах.

Также до дальнейшего уведомления сохраняются ограничения в сфере предоставления услуг по обеспечению бортовым питанием. Кроме того, пассажиров все еще просят носить маску, закрывающую нос и лицо, на протяжении всего путешествия", — сообщает компания SWISS.

Между тем власти Швейцарии ориентируются на то, чтобы к середине июня открыть границы с Германией, Францией и Австрией, сообщают франкоязычные СМИ, которые сегодня цитирует «Интерфакс». По словам представителя министерства юстиции и полиции Швейцарии Филиппа Швандера, пока точная дата не определена. Он отметил, что, вероятно, к середине следующего месяца жители страны также смогут совершать туристические поездки в эти три страны.

При этом отмечается, что открытие границы с Италией пока не предусмотрено.

Между тем, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сообщил, что Германия из-за пандемии коронавируса продлит контроль на границах с Францией, Австрией и Швейцарией до 15 июня 2020 года. По его словам, с 15 июня передвижение внутри ЕС, как ожидается, будет осуществляться в нормальном режиме.

Швейцария в рамках борьбы против коронавирусной инфекции вводила гораздо более мягкие ограничения на передвижение населения, чем многие другие европейские страны. Тем не менее, властям удалось взять ситуацию под контроль. В настоящее время ежедневно в Швейцарии фиксируют лишь по нескольку десятков случаев заболевания.

В общей сложности, на швейцарской территории заразились более 30 тыс. человек, около 1,8 тыс. скончались.

/TOURBUS.RU