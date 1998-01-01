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Еврокомиссия ожидает, что туристический сезон-2020 все же состоится

Евросоюз надеется этим летом прежде всего на внутренний туризм

Член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон уверен, что туристический сезон этим летом состоится, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

"Туризм — это жизнь, это путешествия, возможность открывать для себя новое... И этим летом туристический сезон будет", — сказал сегодня г-н Бретон в эфире радиостанции Europe-1, - сообщает «Интерфакс».

Эксперт добавил, что европейские страны постепенно переходят на этап, предполагающий открытие границ для туристических поездок.

Г-н Бретон указал, что сотрудники туристической сферы "готовятся и проводят реорганизацию" для введения ряда мер, которые позволят безопасно принимать туристов.

Еврокомиссар отметил, что туристический сектор в Европе представляют 3 млн фирм и им следует помогать финансово.

"Сезон не будет упущен, поскольку у нас есть большое желание (восстановить туризм) и у нас есть организации, которые ведут специальную подготовку для этого", — сказал он.

Между тем, в четверг премьер Франции Эдуар Филипп, представляя план по поддержке туристической сферы, заверил, что французы смогут отправиться на отдых в июле-августе, но не за границу, а внутри страны. Однако г-н Филипп заметил, что в некоторых частях страны все же "возможны ограничительные меры, целесообразность которых будет оцениваться в зависимости от ситуации с коронавирусом».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила государствам-членам ЕС продлить ограничения на необязательные поездки в Евросоюз до 15 июня.

Накануне глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сообщил, что Германия из-за пандемии коронавируса продлит контроль на границах с Францией, Австрией и Швейцарией до 15 июня. По его словам, с 15 июня передвижение внутри ЕС, как ожидается, будет осуществляться в нормальном режиме.

/TOURBUS.RU