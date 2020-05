Новости У нашей страны появилась новая ивент-стратегия - Russia Open to the World Онлайн-обсуждение новой маркетинговой стратегии по продвижению России на мировом ивент-рынке прошло сегодня по инициативе Национального конгресс-бюро

В рамках состоявшейся сегодня сессии проекта «Весенняя перекличка», инициированного Национальным конгресс-бюро (НКБ), состоялось обсуждение маркетинговой стратегии по продвижению России на мировом ивент-рынке, получившей название Russia Open to the World, - сообщает наш корреспондент. По словам Алексея Калачёва, директора Национального конгресс-бюро, еще в 2019-м НКБ как ключевая маркетинговая структура, представляющая страну на международном рынке, совместно с компанией ENITED Business Events разработало стратегию по продвижению России как места для проведения деловых мероприятий. И во время встречи, в которой со стороны России также приняли участие Александр Породнов, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской областии Павел Майоров, генеральный директор Корпорации развития Краснодарского края, а также некоторые другие специалисты, представители компании-разработчика высказали свои рекомендации: «Ключевая сложность - слабое восприятие России и ее бренда на международном событийном рынке, а также отсутствие понимания уровня развития соответствующей инфраструктуры страны и ее возможностей для проведения деловых мероприятий, - считает Хенрик вон Арнольд, партнер компании ENITED Business Events. – Следовательно, нужно работать над улучшением ситуации с визуальным и смысловым восприятием бренда России в мире, а также информированием о потенциале страны для организации мероприятий». При этом эксперт уверен, что именно аутентичность и разнообразие регионов - сильная сторона России на международном рынке. По его оценке, Россия имеет огромный потенциал развития в русле делового туризма. «Свежий рейтинг ICCA показывает, что она движется в правильном направлении, поскольку заметно улучшила свои позиции в ее рейтинге, – полагает он. – Но обязательно надо учитывать тот факт, что разные регионы РФ имеют и совершенно разные возможности для организации мероприятий». В частности, согласно его оценке, в Иркутске лучше всего принимать корпоративные группы численностью в 200-300 человек, а также проводить ивенты и интенсивы с числом участников до 100 человек. А вот в Краснодаре или Свердловске объем корпоративных групп может достигать 2 тыс. человек, а возможное количество участников ивентов и интенсивов – 200-300 человек. В свою очередь, Иво Франшиц, CEO и партнер ENITED Business Events, сообщил, что, разрабатывая маркетинговую стратегию России совместно с Национальным конгресс-бюро, компания предложила несколько направлений развития. «Россия как дестинация для деловых мероприятий должна говорить в один голос, – уверен он. - Это позволит развить ясный международный бренд страны и продемонстрировать ее разнообразие. Однако обязательно позиционировать ее как страну регионов». По его мнению, из-за большого регионального разнообразия и различий в инфраструктуре подход по принципу «одна дестинация – один рынок – один продукт» в случае России работать не будет и, несомненно, стоит делать акценты на ее региональных особенностях. Представители России согласились с тем, что, представляя страну на мировом рынке делового туризма, обязательно стоит подчеркивать ее региональные нюансы. «Каждый из регионов РФ – Байкал, Урал, Кубань и другие - имеют свои яркие черты, которые могут быть привлекательны для гостей, - убеждены участники состоявшейся дискуссии. – Поэтому, продвигая Россию в целом, необходимо акцентировать внимание потенциальных заказчиков не только на уже хорошо известных им Москве или Петербурге, но и на других регионах, пока мало представленных на международном рынке». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка