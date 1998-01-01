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14 мая
У нашей страны появилась новая ивент-стратегия - Russia Open to the World
Онлайн-обсуждение новой маркетинговой стратегии по продвижению России на мировом ивент-рынке прошло сегодня по инициативе Национального конгресс-бюро
В рамках состоявшейся сегодня сессии проекта «Весенняя перекличка», инициированного
Национальным конгресс-бюро (НКБ), состоялось обсуждение маркетинговой стратегии по продвижению России на мировом ивент-рынке, получившей название Russia Open to the World, - сообщает наш корреспондент.
По словам Алексея Калачёва, директора Национального конгресс-бюро, еще в 2019-м НКБ как ключевая маркетинговая структура, представляющая страну на международном рынке, совместно с компанией ENITED Business Events разработало стратегию по продвижению России как места для проведения деловых мероприятий.
И во время встречи, в которой со стороны России также приняли участие Александр Породнов, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской областии Павел Майоров, генеральный директор Корпорации развития Краснодарского края, а также некоторые другие специалисты, представители компании-разработчика высказали свои рекомендации: «Ключевая сложность - слабое восприятие России и ее бренда на международном событийном рынке, а также отсутствие понимания уровня развития соответствующей инфраструктуры страны и ее возможностей для проведения деловых мероприятий, - считает Хенрик вон Арнольд, партнер компании ENITED Business Events. – Следовательно, нужно работать над улучшением ситуации с визуальным и смысловым восприятием бренда России в мире, а также информированием о потенциале страны для организации мероприятий». При этом эксперт уверен, что именно аутентичность и разнообразие регионов - сильная сторона России на международном рынке.
По его оценке, Россия имеет огромный потенциал развития в русле делового туризма. «Свежий рейтинг ICCA показывает, что она движется в правильном направлении, поскольку заметно улучшила свои позиции в ее рейтинге, – полагает он. – Но обязательно надо учитывать тот факт, что разные регионы РФ имеют и совершенно разные возможности для организации мероприятий».
В частности, согласно его оценке, в Иркутске лучше всего принимать корпоративные группы численностью в 200-300 человек, а также проводить ивенты и интенсивы с числом участников до 100 человек. А вот в Краснодаре или Свердловске объем корпоративных групп может достигать 2 тыс. человек, а возможное количество участников ивентов и интенсивов – 200-300 человек.
В свою очередь, Иво Франшиц, CEO и партнер ENITED Business Events, сообщил, что, разрабатывая маркетинговую стратегию России совместно с Национальным конгресс-бюро, компания предложила несколько направлений развития. «Россия как дестинация для деловых мероприятий должна говорить в один голос, – уверен он. - Это позволит развить ясный международный бренд страны и продемонстрировать ее разнообразие. Однако обязательно позиционировать ее как страну регионов».
По его мнению, из-за большого регионального разнообразия и различий в инфраструктуре подход по принципу «одна дестинация – один рынок – один продукт» в случае России работать не будет и, несомненно, стоит делать акценты на ее региональных особенностях.
Представители России согласились с тем, что, представляя страну на мировом рынке делового туризма, обязательно стоит подчеркивать ее региональные нюансы. «Каждый из регионов РФ – Байкал, Урал, Кубань и другие - имеют свои яркие черты, которые могут быть привлекательны для гостей, - убеждены участники состоявшейся дискуссии. – Поэтому, продвигая Россию в целом, необходимо акцентировать внимание потенциальных заказчиков не только на уже хорошо известных им Москве или Петербурге, но и на других регионах, пока мало представленных на международном рынке».
/TOURBUS.RU
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