Новости Новые правила безопасности могут значительно увеличить стоимость отдыха Российские и международные эксперты обсуждают последствия для турбизнеса новых требований к гигиене и обеспечению безопасности туристов

В рамках ряда состоявшихся в последнее время онлайн-конференций эксперты заявили о том, что разные направления туризма вполне могут быть если не локомотивом, то одной из отраслей, способствующих возращению мировой экономики на докризисные рубежи. Вместе с тем они уверены: если новые требования к гигиене и обеспечению безопасности пассажиров и туристов будут реализованы в полной мере, стоимость отдыха возрастет, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. «Мир сталкивается с беспрецедентным кризисом: туризм сильно пострадал и миллионы рабочих мест находятся под угрозой», - так описывает ситуацию генеральный секретарь Всемирной туристской организации при ООН Зураб Пололикашвили. По данным организации, в течение первых трех месяцев 2020 года число туристов в мире сократилось на 22%, а только в марте спад достиг 57% (по сравнению с аналогичными периодами 2019 года). По оценке UNWTO, если границы начнут открываться в начале июля, по итогам года международный туризм понесет урон «всего» в 58%. При открытии в сентябре спад в отрасли достигнет 70%, а если проблемы с пандемией затянутся до декабря – можно ожидать падения не менее чем на 80%. Соответственно, убытки составят от $910 млрд. до 1,2 трлн. и будут потеряны до 120 млн рабочих мест. При этом специалисты убеждены в том, что «эра доступных путешествий подойдет к концу». В частности, так считают в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). «Если перевозчики будут вынуждены соблюдать все меры безопасности (держать среднее кресло пустым, тестировать всех пассажиров и т. д.), они неизбежно понесут убытки, и переложат их на пассажиров, – считают там. – В результате стоимость перелетов может вырасти на 50%». А главный экономист IATA Брайан Пирс и вовсе заявил о том, что «если будет удалена треть мест на каждом рейсе – заработать не сможет никакой перевозчик». Впрочем, пока столь радикальные меры не поддержаны: вполне вероятно, что главными мерами безопасности останутся маски и, возможно, тесты перед полётом. С аналогичными проблемами сталкиваются и на земле. Например, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой уже заявил, что отели, желающие в ближайшее время начать принимать туристов, должны соответствовать 132 (!) критериям программы сертификации, которая проверит их на соответствие гигиеническим нормам и правилам социального дистанцирования. И это вполне может привести к удорожанию отдыха. В свою очередь, Гай Бигвуд, директор Ассоциации Global Destination Sustainability Index, уверен, что «сейчас настал переломный момент, когда наступает возможность переосмыслить, пересоздать и перезапустить новые мероприятия, которые поспособствуют восстановлению нашей отрасли». «Мы должны понимать, что все в мире - взаимосвязано и нынешняя ситуация - самый яркий тому пример», - полагает он. Вместе с тем руководитель Ростуризма Зарина Догузова, обсуждая на днях с экспертами меры поддержки отрасли, заявила о том, что «именно туризм за счёт прямого и косвенного вклада в более чем 50 отраслей и быстрого создания сотен тысяч рабочих мест может выступить одним из основных драйверов восстановления региональных экономик». «Кроме того, рост внутренних турпотоков и восстановление въездного туризма также позволят перезапустить транспорт, культуру и развлекательный сектор, рестораны и торговлю - практически всю сферу услуг», – считает она. Однако большая часть специалистов настаивает на том, что допустить значительного роста стоимости отдыха нельзя. Так, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич уверен, что «сегодня одна из главных задач – создать новый туристический продукт, который будет соответствовать спросу». «Он обязательно должен быть доступным по цене и включать новые предложения по наполнению», – полагает эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка