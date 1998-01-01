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Куда хотели поехать россияне на майские праздники и где провели их в реальности?

Сервис «Яндекс.Путешествия» представил нам результаты опроса тысячи респондентов относительно итогов прошедших праздничных дней

Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» выяснили, куда хотели отправиться на майские выходные жители России и где в итоге их провели. Опрос проводился 7 и 8 мая 2020 года, в нём приняли участие более 1 тысячи человек.

По результатам опроса и до введения режима самоизоляции 47% участников опроса не планировали никуда уезжать на майские выходные, у 53% ответивших напротив были планы отправиться в путешествие в начале мая.

Планы осуществились только у 24% участников опроса – они все же запланировали небольшое путешествие или поездку к родственникам на майские праздники.

Если бы не самоизоляция, то 82% участников опроса хотели бы поехать куда-то по России и 18% респондентов отправились бы за границу. Самыми популярными направлениями поездок по России могли бы стать Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Краснодар.

Топ-5 стран, куда россияне хотели, но не смогли поехать из-за карантина - Турция, Беларусь, Таиланд, Италия и Франция.

В реальности, из-за введенных ограничений, тремя самыми распространенными сценариями проведения майских праздников оказались: нахождение дома (48% опрошенных), отдых на даче (21%), короткие прогулки на улице (8%) - надеемся, что с соблюдением социальной дистанции.

Среди других вариантов проведения майских праздников чаще всего респонденты называли работу: кто-то и рад был отдохнуть, но не смог из-за скопившихся дел. Также участники опроса планировали провести время на грядках в огороде или отправиться в поход на байдарках.

Также участники опроса назвали причины, по которым они не хотят выходить из дома и куда-то ехать. На первом месте – боязнь заразиться (28%), на втором месте – закрытие всех заведений и отсутствие возможности в них пойти (27%), на третьем месте – нет настроения выходить из дома (21%).

Также среди причин, по которым не планировали выходить из дома, называли нежелание стать распространителем вируса (16%) и плохую погоду (8%).

/TOURBUS.RU