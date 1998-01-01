Профессионалы сферы туризма и гостеприимства обнародовали поэтапный план восстановления туротрасли

Руководители Российского союза туриндустрии и Российской гостиничной ассоциации обратились с письмом к министру экономического развития и главе Ростуризма

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 г. разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости Covid-19 - разумеется, в зависимости от эпидемиологической обстановки. С 1 июля РСТ и РГА считают целесообразным возобновить взаимные турпоездки между странами с низким уровнем распространения коронавируса, постоянно расширяя их список по мере спада эпидемии.

А с 1 января 2021 г. возможно разрешение въездного и выездного туризма в формате, существовавшем до начала эпидемии.

Об этом, в частности, говорится в совместном письме президента РСТ Андрея Игнатьева и президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой,- рассказали нашему порталу в пресс-службе РСТ,

В этом обращении отраслевые общественные объединения сформулировали предложения для включения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень мер по восстановлению занятости, доходов граждан и роста отраслей экономики.

Одна из важнейших мер - установление до 1 апреля 2021 года моратория на исключение из Единого федерального реестра сведений о туроператорах, которые не могут продлить договор со страховой компанией о финансовом обеспечении.

«Туроператоров отраслевой закон оформлять такие фингарантии обязал, а страховщиков – нет. И сегодня из-за высоких предпринимательских рисков в условиях кризиса страховщики отказываются заключать соответствующие договоры, - говорит президент РСТ Андрей Игнатьев. - И в этой же связи мы считаем необходимым уменьшить предельный размер фонда персональной ответственности туроператоров с 7% до 3% от общей цены турпродукта за предыдущий год».

Как пояснил глава РСТ, действующий размер ФПО вынуждает туроператоров, особенно крупных, ежегодно выводить из оборота сотни миллионой рублей. А воспользоваться этими деньгами, в соответствии с отраслевым законом, они могут только в том случае, если уйдут с рынка. «ФПО – это альтернатива фингарантиям. Если будет установлен новый размер фонда, это позволит туроператорам оставаться в федеральном реестре независимо от наличия или отсутствия договора со страховой компанией о финобеспечении», - сказал президент РСТ.

Также отраслевые объединения предлагают вместо отсрочки в выплате налогов предоставить туриндустрии налоговые каникулы и освободить от платежей в социальные фонды на период до марта 2021 г.

Отдельный пункт посвящен субсидиям для туроператоров по внутреннему и въездному туризму. Чтобы стимулировать развитие этих сегментов рынка, РСТ и РГА считают целесообразным на 2020 и 2021 годы увеличить объемы бюджетного финансирования таких субсидий в два раза.

Также необходимо расширить перечень стран, поездки из которых субсидируются, и состав приоритетных маршрутов по России. Кроме того, в связи с ситуацией на туристическом рынке, отраслевые объединения просят рассмотреть возможность выдачи субсидий не по факту приема туристов, а авансом с отчетом в декабре 2020 – январе 2021 года.

Конкретно для гостиниц и других аналогичных средств размещения в обращении содержится предложение снизить ставку НДС до 5% в 2020 году с последующим увеличением до 10% в 2022 году.

А в период выхода отрасли из кризиса, вызванного распространением коронавируса, государство могло бы обеспечить бесплатное участие туроператоров и гостиниц в туристических выставках и других маркетинговых мероприятиях по продвижению страны.

/TOURBUS.RU