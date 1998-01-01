«Победа» возобновляет внутрироссийские рейсы

Лоукостер обещает, что средний тариф грядущего сезона будет в три раза ниже, чем прошлым летом

Как сообщили нам в пресс-службе российского лоукостера, в связи с началом отмены ограничительных противовирусных мер, а/к «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года.

На официальном сайте pobeda.aero 14 мая начнётся продажа билетов на летние рейсы: средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. В продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам. Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей.

Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков отметил: «Победа – признанный и бессменный ценовой лидер России, но мы прекрасно понимаем, что сейчас даже по нашим привычным тарифам у людей просто нет возможности купить билеты. Мы провели колоссальную работу, чтобы в летнем сезоне 2020 года снизить среднюю цену билетов в два-три раза относительно прошлогоднего сезона».

Например, средний тариф на перелет по маршруту Москва—Санкт-Петербург в июне 2020 года в 2,8 раза ниже тарифа прошлого лета; билеты на рейс из Казани в Москву в среднем в 1,8 раза дешевле; из Анапы в Москву – в среднем в 3,1 раза дешевле; из Краснодара и Минеральных Вод в Москву – в 2,9 раза дешевле; из Калининграда в Санкт-Петербург – в 2,5 раза дешевле; из Чебоксар в Санкт-Петербург – в среднем в 3,4 раза дешевле.

Кроме того, лоукостер «Победа» сообщил, что в понедельник запустил полностью обновленную версию сайта pobeda.aero, упростив процесс бронирования до четырех шагов от выбора услуги до совершения заказа. Новый сайт запущен на современной технологичной платформе, которая позволила значительно повысить скорость работы сайта и увеличить его производительность и пропускную способность в два раза – до 160 000 одномоментных пользователей.

«В новой версии сайта мы учли замечания и предложения наших клиентов, изменив в числе прочего саму логику процесса бронирования: теперь клиент сначала выбирает услуги и только после этого вводит персональные данные. Минимальное время создания бронирования на новом сайте может составить от 40 секунд. Мы уверены, что новый сайт поможет увеличить долю прямых продаж через pobeda.aero до 85%», - отметил Андрей Калмыков.

Кроме того, для удобства клиентов на обновленной платформе будет скоро запущено новое мобильное приложение, полностью синхронизированное с сайтом.

Сайт и приложение станут единым инструментом в руках клиента – сервисы авиакомпании будут работать идентично на обеих платформах и сохранять для удобства пользователей историю бронирований в личном кабинете, - отмечают в компании.

/TOURBUS.RU