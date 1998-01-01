Россия впервые вошла в ТОП-20 европейских организаторов конгрессов

Опубликованная на днях статистика Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) свидетельствует: усилия России по популяризации страны в качестве площадки для организации ротируемых деловых событий дают результаты.

И, несмотря на ряд по-прежнему существующих «тормозов», Россия в целом и ее отдельные представители становятся все более известны на мировой арене.

«Есть-таки у нас поводы для радости в это непростое и печальное время! – сообщила по этому поводу признанный на рынке специалист и автор книги «Конференц-анатомия. Как найти себя в мире индустрии встреч» Александра Юркова. – Мои поздравления Национальному конгресс-бюро и Конгресс-бюро Петербурга».

Результаты прошедшего года, которые традиционно подводят в мае следующего, для отрасли оказались весьма успешными: в 2019-м ICCA зафиксировала 13 254 регулярные встречи – это самый высокий показатель в годовой статистике, на 317 мероприятий превышающий показатели 2018 года.

Оценивая его, генеральный директор ICCA Сентхил Гопинат заявил, что «учитывая нынешние обстоятельства, очень важно еще раз подчеркнуть последовательный рост числа встреч по всему миру. «Эти цифры свидетельствуют о необходимости и важности встреч лицом к лицу, а также о том, что отрасль будет играть важную роль в глобальном восстановлении».

Если говорить о мировой статистике, здесь, по данным ICCA, имеются два явных лидера. Среди стран по-прежнему нет равных США (в 2019-м там зафиксировано проведение 934 регулярных деловых встреч, тогда как в занявших второе и третье места Германии и Франции – 714 и 595 соответственно). А среди городов всех опередил Париж (237 встреч): в следующих за ним Лиссабоне и Берлине – 190 и 176 соответственно. Согласно данным мировой статистики ICCA, в первой двадцатке стран-лидеров по организации конгрессов и конференций в течение года, как правило, проводят от 200 мероприятий, а в аналогичном списке городов – от сотни.

Что касается России, то, по сравнению с результатами 2018 года, она действительно улучшила показатели. Во-первых, в мировом рейтинге ICCA она поднялась сразу на семь пунктов (с 42-го места в 2018-м на 35-е в 2019-м). Во-вторых, в европейском списке ей удалось войти в топ-20 стран, организующих деловые встречи такого рода (РФ заняла 20-е место). В-третьих, продвинулись вперед и две входящие в рейтинг ICCA российские городские дестинации.

Так, в европейском рейтинге Москва заняла 39-е место (в столице зафиксировано проведение 39 мероприятий, учитываемых ICCA), а Петербург - 42-е, организовав 36 мероприятий. Если учесть, что по итогам 2017-го они были на 42 и 49 местах, а по результатам 2018-го – на 43-м и 80-м, движение вверх есть.

Впрочем, стремиться тоже есть к чему - примеры быстро взлета по ступеням рейтинга имеются. Так, Валенсия за год умудрилась подняться в нем сразу на 44 позиции, а Стамбул – на 40.

Алексей Калачев, директор Национального конгресс-бюро, констатировал: пока на мировом рынке Россия как место проведения деловых мероприятий занимает менее 1%, поскольку из ежегодно проводимых ротируемых и учитываемых ICCA событий у нас проводится лишь несколько десятков. «Нам нужен рывок, - считает он. – Возможности для организации массы мероприятий у нас есть, поскольку 83% всех учитываемых ICCA событий – встречи с числом участников до 500 человек. А годных для этого площадок, а также готовых организовать встречи любого уровня компаний, у нас хватает».

«В 2019 году количество конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых в Петербурге, увеличилось на 10%,. – отмечает глава Конгрессно-выставочного бюро Петербурга Андрей Мацарин. - Город принял такие крупные международные мероприятия как 6-й Форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета, 25-й Европейский ветеринарный конгресс FECAVA, 43-й Симпозиум Международной Ассоциации кинокомиссий AFCI, 23-ю сессию Генеральной ассамблеи UNWTO и ряд других событий. Будем продолжать активное продвижение Петербурга как ключевой международной коммуникационной площадки».

/TOURBUS.RU