Новости АТОР и РСТ просят президента срочно вмешаться в ситуацию с введением электронной путевки Два ведущих объединения профессионалов туризма считают принятие законопроекта в нынешних условиях гибельным для отрасли

АТОР и РСТ обратились к Президенту России с просьбой повлиять на ситуацию с электронной путевкой. Два крупнейших объединения в турбизнесе – Ассоциация туроператоров (АТОР) и Российский союз туриндустрии (РСТ) обратились с совместным письмом к Президенту России по поводу опасной для отрасли ситуации, которая складывается сегодня с принятием законопроекта об электронной путевке, - сообщили в профессиональных объединениях. Как напоминает АТОР, вчера на пленарном заседании Государственной Думы РФ в первом чтении утверждены поправки в отраслевой туристический закон, вводящие обязательность использования туроператорами информационной системы «Электронная путевка», которая эксплуатируется АО «Национальные туристические технологии». Это событие вызвало однозначную реакцию рынка. В совместном письме от 13 мая, подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем и президентом РСТ Андреем Игнатьевым, два самых крупных отраслевых объединения, обращаются к Президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию, складывающуюся в связи с рассмотрением Госдумой законопроекта об электронных путевках, а в случае его принятия – не допустить превращения проекта в закон, использовав свое право на вето. Главы АТОР и РСТ подчеркивают: система электронных путевок в ее нынешнем виде не решает ни одной поставленной государством задачи: ни аналитической, ни статистической, ни цифровизации бизнеса, ни защиты прав туристов и это подтверждается регулятором рынка – Ростуризмом. В письме АТОР и РСТ отмечается, что упорное стремление Госдумы навязать отрасли электронную путевку, в которой нет рыночной необходимости, невзирая на решения государства по снижению фискальной нагрузки на туристические организации остается непонятным. «Принятие закона, вводящего обязательное использование системы в кризисный год, многократно увеличит финансовое давление на отрасль, наиболее пострадавшую от последствий пандемии», – говорится в письме. АТОР и РСТ считают, что принятие законопроекта об обязательной и платной системе электронных путевок нивелирует все меры поддержки отрасли, инициированные президентом и правительством РФ. «В то время, когда многие туристические компании, особенно небольшие, переживают самые сложные времена в истории российского туризма и несмотря на это, прикладывают все усилия для исполнения обязательств перед туристами, сохранения рабочих мест и уровня заработной платы для своих сотрудников, участвуют в социальной жизни страны, разрабатывая бесплатные программы для врачей и членов их семей, – принятие данного закона просто недопустимо», – подчеркивается в совместном обращении двух туристических объединений к Владимиру Путину. По мнению президента РСТ Андрея Игнатьева, принятие Госдумой этих поправок стало ярким примером игнорирования властью и парламентом мнения туристического сообщества: «Турбизнес многократно обращался к Президенту, правительству и парламенту с предложением не рассматривать в условиях тяжелейшего кризиса законодательные инициативы, связанные с увеличением финансово-административной нагрузки на бизнес. А этот закон предполагает навязывание туроператорам платной услуги за пользование информационной системой электронной путевки. Причем ее оператором станет не государство, а коммерческое юридическое лицо». Еще жестче оценивает решение Госдумы почетный президент РСТ Сергей Шпилько: «Принятие закона об электронной путевке в нынешней редакции даже в первом чтении может стать позорным пятном в истории российского туризма!». /TOURBUS.RU

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