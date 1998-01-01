Законопроект о «ваучерах вместо денег» принят Госдумой в первом чтении

Второе и третье чтения законопроекта, направленного на поддержку туркомпаний, запланированы на 13 мая

Госдума в первом чтении приняла вчера поправки в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", согласно которым туроператорам и транспортным компаниям можно выдавать туристам ваучеры вместо денег за поездки, отмененные из-за пандемии коронавируса.

Правительство внесло в Госдуму законопроект 7 мая. Второе и третье чтения в нижней палате парламента запланированы на 13 мая, - сообщает «Интерфакс».

«Правительство РФ при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории страны либо на ее части или в случае принятия иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания либо возникновения в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы их жизни и здоровью, вправе принять решение о приостановлении на установленный им срок обязанности туроператора по возврату туристам уплаченных ими за турпродукт денег при условии предоставления туроператором в установленный срок равнозначного туристского продукта», — следует из документа, опубликованного в базе данных Госдумы.

Как отмечается в тексте поправок, туроператор вправе решить вопрос с предоставлением ваучеров вместо возврата денег в одностороннем порядке. Также он обязан предоставить клиенту ваучер, в котором маршрут и условия путешествия, условия проживания (место нахождения средства размещения, категория гостиницы) и питания, услуги по перевозке туриста и другие должны быть равнозначны предусмотренным в договоре.

«В случае если общая цена путевки на момент фактического оказания услуг окажется выше указанной в договоре, туроператор не вправе требовать с туриста доплату к общей цене туристского продукта», — говорится в поправках.

Кроме того, если турист до окончания периода действия ваучера не воспользуется им, договор о реализации туристского продукта расторгается. Туроператор будет обязан возвратить уплаченные клиентом деньги в течение 10 рабочих дней с процентами (1/365 ключевой ставки ЦБ РФ).

Правительство также сможет устанавливать порядок возврата денег за бронирование мест в отелях, если бронь была отменена или перенесена, изменить сроки перечисления ежегодного взноса в фонд персональной ответственности туроператора или уменьшить его размер.

Отметим, что вчера Госдума также приняла в первом чтении законопроект, который наделяет правительство правом при угрозе ЧС или введении режима повышенной готовности регулировать особенности возврата платы за транспортные перевозки пассажиров и в отдельных случаях багажа.

Законопроект N953580-7 был внесен в Госдуму правительством на прошлой неделе. Он подготовлен в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

Поправки вносятся в Воздушный кодекс, в Кодекс торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта и в Устав железнодорожного транспорта.

Согласно принятому законопроекту, правительство РФ при угрозе ЧС или введении режима повышенной готовности установить особенности исполнения договора транспортной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за перевозку пассажира провозную плату. Порядок и сроки возврата установит правительство.

/TOURBUS.RU