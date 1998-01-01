Новости Израиль открывает доступ в заповедники и к религиозным святыням Директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ прокомментировал новый этап по ослаблению режима карантина в стране

Израиль вводит поэтапные меры по ослаблению режима карантина, - cообщили нам в пресс-службе департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. Так, 5 мая 2 Также снова можно собираться на открытом воздухе группами не более 20 человек. Кроме того, с 5 мая в стране вновь открылись для посетителей 11 национальных парков и 9 заповедников. В список открытых национальных парков вошли: Масада, Кейсария, Иродион, Комплекс Тель-Афек в национальном парке Яркон, Источники Яркона, Мааян-Харод, Бейт-Гуврин, Аполлония, Кастель, Эйн ха-Бесор, а также Эйн-Геди, который относится и к паркам, и к заповедникам одновременно. В числе открытых заповедников: Баниас, Нахаль Снир, Нахаль Аюн, Ехудия, Эйн-Афек, Хула, Ручей Таниним , Эйнот Цуким и Мацок ха-Циним. На этой неделе готовятся к открытию еще 20 национальных парков и заповедников, а также до 8 кемпингов. «Я рад, что израильтяне впервые за долгое время смогут провести время на природе, наслаждаясь осмотром достопримечательностей. Такие прогулки положительно влияют на здоровье и общее состояние. Очень надеемся, что поэтапное снятие мер карантина позволит в скором времени наслаждаться природой и памятниками истории так же и российским туристам, которых мы с нетерпением ждем», - прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в РФ. Все места будут функционировать при строгом соблюдении указаний Министерства здравоохранения Израиля, для того, чтобы посетители были в безопасности. Во избежание неожиданных очередей у входов, посещения будут разрешены только по предварительному онлайн-бронированию и предоплате. Для этого необходимо войти на сайт Управления природы и парков Израиля и зарезервировать себе место. После получения электронного билета с указанием времени прогулки, посетителям нужно предъявить его на входе. Для каждого парка и заповедника были установлены квоты на количество гостей – от 300 до 2000 человек, в зависимости от размера объекта, средней продолжительности посещения, турпотока и достопримечательностей, которые не должны быть переполнены. Благодаря этим квотам легче отслеживать количество людей, а также обеспечивать требуемую минимальную физическую дистанцию 2 метра. Кроме того, посетители обязаны: носить маски и соблюдать правила личной гигиены. Кроме того, сообщили нам в департаменте Министерства туризма, верующие стали возвращатьсяи к Стене Плача после снятия запрета на ее посещение. При этом остаются в силе главные требования Министерства здравоохранения Израиля: соблюдать минимальную социальную дистанцию (два метра), обязательно носить маски и следовать правилам личной гигиены. Для соответствия указаниям Министерства здравоохранения Фонд наследия Стены Плача оградил и разделил молитвенные зоны около главной святыни для иудеев на небольшие участки. Всего на площади, согласно новым правилам, могут находится одновременно до 500 верующих. Перед входом у посетителей будут измерять температуру. «Я очень рад тому, как быстро возобновляют работу объекты, связанные с туризмом. Так, с 7 мая открыты торговые центры и рынки. Открытие музеев и галерей уже запланировано на 17 мая. Пока что все это доступно только израильтянам, но я верю, что не далек тот день, когда мы вновь откроем границы», - отметил Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в РФ.

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