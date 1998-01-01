Новости Санатории Краснодарского края готовы заработать с 1 июня, но РСТ считает, что это невозможно В то время, как губернатор Кубани заявляет о скором открытии местных здравниц, глава РСТ считает, что новые требования Роспотребнадзора не позволяют возобновить работу санаториев

Санатории Кубани, у которых есть медицинская лицензия, возобновят работу с 1 июня, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Начинаем поэтапный выход из режима ограничений. С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. При этом мы обнуляем курортный сбор – он не будет взиматься до 1 января 2021 года", — написал он в сети Telegram. Губернатор уточнил, что меры будут приняты, если позволит эпидемиологическая обстановка. Он также подчеркнул, что для гостей, прибывающих в открывшиеся санатории, необходимо предусмотреть организованную централизованную доставку. "Все переезды на предприятия санаторно-курортной отрасли должны быть организованными. Должны быть специальные шаттлы. Осуществлять доставку строго на основании приобретенных гражданами путевок", — отметил г-н Кондратьев. "На сегодняшний день в нашем городе есть 65 санаториев, которые имеют медицинскую лицензию с общей койко-емкостью около 40 тыс. человек. У нас есть большой запас времени, чтобы к 1 июня они были все готовы", — сказал в свою очередь сегодня на заседании оперативного штаба во вторник мэр Сочи Алексей Копайгородский. Между тем, Российский союз туриндустрии (РСТ) и Национальная курортная ассоциация сегодня сообщают, что обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой пересмотреть рекомендации по возобновлению работы санаториев в условиях распространения коронавируса, так как они не позволят здравницам открыться летом. Как сообщается, Роспотребнадзор 21 апреля выпустил рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений после карантина с целью снижения рисков распространения коронавируса. Однако, как считают в РСТ, целый ряд пунктов из этого документа невозможно применить на практике. «Рекомендации Роспотребнадзора по работе здравниц в условиях сохранения риска заражения Covid-19 практически невыполнимы. Это мешает выходу курортов из режима ограничений и началу летнего сезона. Мы настаиваем на выработке более реалистичных требований с участием мнений профильных предприятий и экспертного сообщества. Кроме того, необходимо четче обозначить правовой статус рекомендаций, поскольку в условиях существующей эпидемиологической обстановки они вполне могут применяться нормативно и стать обязательными к исполнению», — заявил президент РСТ Андрей Игнатьев. Он отметил, что санаторно-курортный комплекс России насчитывает 1 755 предприятий на 186,4 тыс. номеров и 434 тыс. мест. Ежегодно в санаториях проходят оздоровление более 6 млн россиян, поэтому будет логично, если они возобновят работу в первую очередь. Однако из-за невыполнимых требований, среди которых – размещение туристов сменами по 14 дней, заселение в одноместные номера, отказ от работы по аутсорсингу (с сезонным персоналом) и других санаториям придется терпеть финансовые убытки уже на старте сезона. «Требование полной комплектации штатов учреждения нарушает нормы Трудового кодекса РФ. Оно абсурдно даже в обычное время, так как есть движение кадров, не всегда легко найти специалистов. После простоя в несколько месяцев без возможности реально воспользоваться обещанными государством льготными кредитами на оплату труда выполнение таких рекомендаций реально разве что санаториями, принадлежащими министерствам, ведомствам, госкорпорациям, то есть имеющим постоянную прямую или опосредованную отношениями собственности господдержку», — пояснил г-н Игнатьев. При этом, если у кого-то из отдыхающих будет выявлен коронавирус, то весь санаторий не менее чем на 14 дней должен перейти в режим обсерватора. Эксперт сообщил, что Роспотребнадзор не указал в рекомендациях, за чей счет санаторий будет действовать в этом режиме. Кроме того, согласно рекомендациям ведомства, гостей и персонал необходимо обеспечивать масками: пациентов тремя, а персонал – пятью масками в день. В результате по словам г-на Игнатьева, пострадает турист, потому что такие меры приведут к удорожанию путевки на 40-50% и не факт, что найдется много желающих поехать отдыхать на таких условиях. При этом за невыполнение требований нормативных правовых актов и предписаний органов Роспотребнадзора предусмотрен штраф до одного миллиона рублей или закрытие на срок до 90 суток. Помимо административного наказания в отдельных случаях статьей 236 Уголовного кодекса РФ предусмотрена и уголовная ответственность. /TOURBUS.RU

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