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12 мая
Robinson Tours объявил о банкротстве
Эксперты комментируют прекращение деятельности одного из ведущих венгерских туроператоров, принимавшего около 50% организованного российского турпотока в страну
В Венгрии объявил о банкротстве один из крупнейших туроператоров Robinson Tours с 25-летней историей, - сообщает «Интерфакс».
По оценкам экспертов, на его долю приходилось не менее 50% российского организованного турпотока в Венгрию. В России под брендом Robinson Tours работали офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, в странах СНГ – в Киеве и Алма-Ате.
«После 25 лет работы наша компания, обслужившая сотни тысяч туристов, переживает тяжелое время. С 1995 года мы прошли через множество кризисов, связанных с экономическими проблемами, терактами и стихийными бедствиями в разных частях мира. И все это успешно преодолели. Но в декабре 2019 года началось беспрецедентное ограничение путешествий из-за вируса Covid-19. Мы вынуждены были отменить чартеры на Хайнань, затем закрылись границы, авиасообщение было остановлено, гостиницы, рестораны и музеи - закрыты. Туристический бизнес фактически остановился», — говорится в сообщении на сайте компании.
В Robinson Tours подчеркивают, что помогли всем своим туристам вернуться домой, потратив на это огромные средства. При этом законодательство Венгрии не позволяет турагентствам предлагать клиентам ваучеры взамен отмененных туров – они должны выплачивать им все деньги, которые уже переведены зарубежным поставщикам. Из-за этого компания приняла решение остановить работу, и предлагает туристам обратиться за компенсацией к страховщику.
«Закрытие туроператора Robinson Tours – это печальное событие для всех игроков рынка. В Венгрии это одна из лидирующих компаний по приему российских туристов, но не единственная. Она обслуживала значительную долю российского рынка, особенно в сегменте лечебного туризма. Для нас это стало большой неожиданностью. У данной компании есть наш депозит, поэтому ее судьба нас очень беспокоит», — отметил директор по международному туризму компании «Де Визу» Алексей Лебедь.
Он подчеркнул, что узнал о событии из сообщения на сайте Robinson Tours, и сейчас туроператору направлен соответствующий запрос. «Потому что прекращение деятельности – это не автоматическое прекращение выполнения обязательств. В рамках договорных отношений мы будем защищать свои финансовые интересы», — добавил г-н Лебедь.
Как сообщили в компании «Русский Экспресс», которую сегодня цитирует АТОР, туроператор в любом случае выполнит обязательства перед туристами, которые должны были отправиться в Венгрию по линии данной принимающей компании. «После восстановления авиасообщения между Россией и Венгрией туристы будут отправлены на отдых, либо им будет произведён возврат средств в соответствие с действующим законодательством», - подчеркивают в «Русском Экспрессе».
У ряда российских игроков, по информации АТОР, в Robinson Tours были достаточно существенные по размерам депозиты. Сейчас компании выясняют судьбу этих средств.
Неожиданностью стало известие о приостановке деятельности Robinson Tours и для представительства компании в Москве. В столичном офисе Robinson Tours сообщили, что «о прекращении работы головной компании узнали 9 мая из звонка сотрудников консульства Венгрии в Москве».
Сейчас руководство московского представительства Robinson Tours вместе с юристами также пытается прояснить ситуацию, связавшись с собственниками венгерской компании. По телефонам офиса Robinson Tours в Санкт-Петербурге никто не отвечает.
При этом по неофициальной информации, у владельцев Robinson Tours есть намерения возродить деятельность DMC-компании, и по этой причине венгерский туроператор не спешит уведомить российских партнеров об официальном прекращении деятельности.
Отметим, что Венгрию в год посещают около 200 тыс. российских туристов. В 2019 году турпоток из России в Венгрию вырос почти на 15%.
/TOURBUS.RU
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