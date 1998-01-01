Новости В Ленобласти разрешили «оживить» туризм, а в Петербурге — нет Несмотря на окончание общероссийского режима нерабочих дней, региональный туризм продолжается оставаться в сложной ситуации

После 12 мая российские регионы получили право самостоятельно определять, как им действовать в дальнейшем. И если в Ленинградской области ее губернатор Александр Дрозденко взял на себя ответственность и частично «открыл» работу туристического бизнеса, в Петербурге, как и в Москве все осталось без перемен вплоть до 31 мая, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Что будет в Ленинградской области? Всю ее территорию разбили на три группы районов, предоставив и разные возможности для отдыха. В третью группу, наименее пострадавшую от последствий коронавируса, вошли Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы, а также город Сосновый Бор. В них без ограничений разрешены охота и рыбалка, деятельность турбаз и домов отдыха, а также предприятий общепита, которые должны использовать выносные столы (террасы), меры социального дистанцирования, 50% посадочных мест и обрабатывать посуду при температуре не менее 95 градусов. Во второй группе районов области (в нее входят еще семь образований) все то же самое, но для турбаз и домов отдыха предусмотрены некоторые ограничения. В частности, питание клиентов возможно только на открытых террасах с использованием либо одноразовой, либо обрабатываемой при высокой температуре посуды. А в первой группе (в нее входят самые близкие к Петербургу Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Тосненский и Кировский районы ЛО) предоставление питания на турбазах и в домах отдыха пока разрешено только в номерах, а прогулки на открытом воздухе могут происходить лишь в одиночку. Кроме того, везде в общественных местах обязательны маски. Что касается непосредственно турбизнеса, в первой («жесткой») группе районов, разрешены только экскурсии на открытом воздухе. Во второй - экскурсии для групп численностью от 7 до 10 человек на открытом воздухе и до 5 человек внутри помещений. В третьей ограничений по числу участников экскурсии на открытом воздухе нет, а внутри помещений могут быть проведены экскурсии с численностью группы до 10 человек. Само собой, что внутри помещений все (как экскурсовод, так и гости) должны быть в масках. Это означает, что фактически могут работать областные музеи, а их сотрудники, наряду с организаторами экскурсий, начинают работать. Вместе с тем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сам, по его словам, переболевший заразой, подчеркнул - массовые прогулки и выезды «на природу» по-прежнему запрещены. «Мы разрешаем гулять либо парам, либо семьям, – сообщил он. - Массовое скопление людей или шашлычников запрещено. Будем это контролировать и, в случае необходимости, наказывать». Что касается Петербурга, в городе на Неве все осталось по-прежнему. Точнее, согласно обновленному постановлению правительства города №121, запреты остались теми же (в частности, проведение экскурсий запрещено наряду с работой музеев и пр., а деятельность гостиниц разрешена), однако теперь во всех общественных местах (включая улицу) надо носить маску и перчатки. При этом за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным участием граждан, а также работу объектов общепита и оказание услуг юридическим лицам светит штраф от 200 до 300 тыс. рублей, а граждан за отсутствие маски и перчаток в первый раз обещают штрафовать на 4 тыс., а во второй – на 5 тыс. рублей. Сохранение режима ограничений губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил тем, что эпидемиологическая ситуация в городе не улучшается. Как ранее заявляла председатель петербургского Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Светлана Иванова, эта категория специалистов оказалась одной из наиболее пострадавших – в учетом «низкого» сезона многие по нескольку месяцев уже имеют доходов. «Ситуация крайне тяжелая, поскольку люди оказались лишены заработков и вообще непонятно, какие их ждут перспективы, - оценивает она. – С учетом закрытых границ на приток туристов из-за рубежа в сезон рассчитывать уже не приходится, да и внутренний туризм летом в Петербурге пока под вопросом. Многие просто не знают, что им делать». /TOURBUS.RU

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