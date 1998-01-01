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11 мая
Франция и Швейцария отменяют жесткий карантин
Две соседние страны с сегодняшнего дня существенно ослабляют ограничительные меры, введеные для борьбы с коронавирусом
Жители Франции смогли с понедельника частично вернуться к привычному образу жизни: в стране завершилась жесткая форма изоляции, введенная ранее весной для борьбы против коронавируса, - сообщает «Интерфакс».
В городах возобновили работу многие магазины, сообщает местное телевидение. Посетителей призывают соблюдать безопасную дистанцию друг от друга. На входе бесплатно раздают гель для дезинфекции рук. В частности, заработали знаменитые магазины на бульварах в центре Парижа.
Жители Франции пока что, в целом, соблюдают меры социального дистанцирования в общественном транспорте, заявил госсекретарь по транспорту Жан-Батист Джеббари. По его словам, в частности, почти все пассажиры носят маски.
С 11 мая жители Франции имеют право передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19. Исключение — перемещения на расстояния свыше 100 км от дома, которые возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.
При этом граждан старше 65 лет по-прежнему призывают соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.
С 11 мая происходит постепенное возобновление и деятельности предприятий, хотя дистанционная работа будет сохраняться, где это возможно, минимум, в течение трех ближайших недель.
Торговая сеть, кроме ресторанов и кафе, тоже открылась 11 мая. По ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня.
В соседней Швейцарии власти с понедельника также существенно ослабляют ограничительные меры, введённые для борьбы против коронавируса, сообщают сегодня европейские СМИ.
В стране разрешили возобновить работу музеев, магазинов, библиотек и ресторанов при условии, что в них будут соблюдаться меры по защите персонала и посетителей от вируса. Также частично возобновляют работу школы.
Власти, тем не менее, предупреждают, что коронавирус по-прежнему представляет серьезную опасность для жителей Швейцарии. На сегодня в стране выявили более 30 тыс. случаев заражения, более 1,8 тыс. пациентов скончались.
/TOURBUS.RU
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