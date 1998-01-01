Всемирная туристская организация прогнозирует три варианта выхода туриндустрии из кризиса

UNWTO опасается, что число международных турпоездок может сократиться в этом году на 80%

Согласно последнему прогнозу Всемирной туристской организации (UNWTO), количество международных туристических поездок в 2020 году может сократиться в годовом выражении от 60% до 80%, - cообщает АТОР.

По данным UNWTO, в первом квартале 2020 года количество международных туристских поездок относительно того же периода 2019 года снизилось на 22%. В марте текущего года из-за повсеместного введения ограничений на зарубежные поездки, закрытия аэропортов и границ по миру путешествовало на 67 млн человек меньше, чем в том же месяце прошлого года (-57%). Потери мирового туристического сектора за этот период оцениваются в 80 млрд долларов.

Согласно барометру UNWTO, в первом квартале больше всего сократился турпоток в страны Азии (-35%), на втором месте по снижению трафика Европа (-19%), на третьем – Америка (-15%).

Африканский континент в сравнении с первым кварталом прошлого года потерял 13% международных прибытий, регион Ближнего Востока лишь 11% прибытий.

По прогнозам UNWTO, по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса количество путешествующих по миру может снизиться от 60% до 80%. Эксперты Всемирной туристской организации подготовили три сценария развития сектора в текущем году.

Согласно первому сценарию, в случае постепенного открытия границ стран и ослабления ограничений на поездки в начале июля, количество международных поездок по итогам 2020 года упадет относительно 2019 года на 58%.

По второму сценарию, если зарубежные поездки начнут восстанавливаться только с начала сентября, количество поездок по миру в годовом выражении снизится на 70%.

Третий сценарий подразумевает открытие большинства границ только с декабря 2020 года: в этом случае совокупный международный турпоток сократится относительно показателя прошлого года на 78%.

В соответствии с этими сценариями, в 2020 году количество международных поездок относительно 2019 года может упасть от 850 млн до 1,1 млрд. Потери туристического сектора в глобальном масштабе составят от 910 млрд до 1,2 трлн долларов США. Туристическая отрасль в мире может потерять от 100 до 120 млн прямых рабочих мест.

«Это, безусловно, худший кризис, с которым столкнулся международный туризм, начиная с 50-х годов прошлого века», - говорится в сообщении UNWTO.

По оценкам экспертов организации, воздействие кризиса на туристическую отрасль будет различным в разных регионах мира. По прогнозам UNWTO, восстановление международных поездок начнется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, хотя именно эти страны суммарно потеряли более всего туристов (-33 млн прибытий), в отличии от Европы (-22 млн прибытий.)

Оценки восстановления международных поездок более позитивны применительно к Африке и рынку Ближнего Востока. Большинство экспертов предвидят восстановление сектора туризма в этих регионах еще в 2020 году.

Относительно возобновления зарубежных поездок в Северной и Южной Америке наблюдатели наименее оптимистичны: в их восстановление в 2020 году верят мало. По динамике «камбэка» международных путешествий в Европе и Азии ожидания неоднозначны: лишь половина экспертов UNWTO ожидает их оживления в этом году.

По прогнозам экспертов UNWTO, внутренний спрос на путешествия будет восстанавливаться быстрее, чем интерес к международным поездкам.

Большинство стран ожидает увидеть признаки восстановления спроса к зарубежным поездкам в последнем квартале 2020 года, но в основном надежды возлагаются на 2021 год. «Исходя из предыдущих кризисов, сектор туризма и путешествий должен восстановиться быстрее. При этом поездки для посещения друзей и родственников будут расти более интенсивно, чем деловые путешествия», - считают в UNWTO.

/TOURBUS.RU