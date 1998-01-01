Российский союз туриндустрии предлагает временно отменить фингарантии

Эксперты РСТ подготовили изменения и дополнения к законопроекту, предусматривающему возможность переноса и замены туров в условиях запрета на поездки

В условиях фактического прекращения деятельности туроператоров и невозможности продления или заключения ими новых договоров страхования ответственности Российский союз туриндустрии предложил отменить финансовые гарантии до возобновления выездного туризма. Об этом говорится в письме президента РСТ Андрея Игнатьева министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, - сообщает пресс-служба Российского Союза туриндустрии

Как сообщает РСТ, в конце минувшей недели на заседании правительства был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции». В нем, в частности, определен порядок возмещения затрат туристов на туры, несостоявшиеся из-за введения ограничений на поездки в связи с эпидемией.

РСТ неоднократно обращался в различные органы власти с просьбой узаконить возможность переноса и замены туров в условиях запрета на поездки, и это предложение учтено в законопроекте. Вместе с тем, в нем есть положения, которые будут препятствовать его реализации, поскольку они могут быть исправлены на стадии доработки проекта в Госдуме, эксперты РСТ подготовили изменения и дополнения к документу.

Одно из таких положений – требование к туроператорам застраховать свою ответственность по договору о реализации турпродукта на срок, который на 45 дней превышает период отложенных обязательств перед клиентом по несостоявшейся поездке. Для подавляющего большинства участников рынка это невыполнимо: из-за высоких предпринимательских рисков в условиях кризиса страховые компании отказываются заключать соответствующие договоры даже на предусмотренный законодательством один год, не говоря уже о каких-либо дополнительных сроках.

«В результате из Единого федерального реестра туроператоров могут быть исключены даже компании с большим опытом работы и безупречной репутацией. Таким образом они лишатся возможности продолжать свой бизнес не из-за коронавируса или кризиса, а из-за невыполнимых требований, предъявленных государством, – говорит Андрей Игнатьев.

– Мы предлагаем ввести мораторий на исключение из реестра туроператоров без финансового обеспечения ответственности по договору в виде страхования или банковской гарантии до возобновления выездного туризма. Иначе получится, что туроператорам надо искать банкиров и страховщиков, чтобы заплатить им большие деньги, которых сейчас нет, за право продавать туры за рубеж, которые сейчас никто не покупает».

Также законопроект предусматривает, что максимальные сроки переноса несостоявшихся из-за введенных ограничений туров устанавливает правительство РФ.

РСТ предлагает установить срок не менее чем до конца 2021 года. В противном случае исполнение обязательств туроператоров по проданным до начала эпидемии турам может быть проблематичным – и в силу экономических причин, и в связи с эпидемиологической ситуацией в других странах, - отмечают эксперты РСТ.

/TOURBUS.RU