В Крыму сомневаются в скором начале курортного сезона

«Сейчас пока непонятно, когда начнется сезон - надо планировать его с осторожностью. Шансы на его проведение сохраняются, но точно понять, кто, когда и как будет открываться, получится не ранее второй половины мая, - заявил в эфире, организованном по инициативе Национального туроператора «АЛЕАН», министр туризма и курортов Крыма Вадим Волченко. – Однако начать сезон с 1 июня будет сложно», - сообщает наш корреспондент.

По его оценке, в настоящее время главная задача отрасли - сохранить персонал в период, когда фактически никакой деятельности не ведется. И хотя министр уверен, что «сезон этого года точно не будет таким, как обычно», он полагает, что объекты размещения (и, соответственно, объемы номерного фонда) Крым потеряет вряд ли. «А вот с инвестиционными проектами, наверное, придется подождать», - считает он.

При этом турпоток в Крым, по его мнению, в целом по году может оказаться вполне приемлемым, поскольку после снятия ограничений туристы все равно захотят поехать на отдых. И, скорее всего, внутри страны сделать им это будет проще.

Комментируя ситуацию, Оксана Буллах, коммерческий директор Национального туроператора «АЛЕАН», подчеркнула – сейчас остро не хватает ясности будущего. «Мы все хотим конкретики и понимания перспектив», – резюмировала она.



А вот Анна Нерозина, генеральный директор гостиничного комплекса «Алые паруса» (Феодосия), не только продемонстрировала явный оптимизм, но и поделилась успешным опытом работы в нынешних условиях. «Выживут только те, кто будет гибко и максимально оперативно ориентироваться в ситуации, - считает она. - Мы, к примеру, сумели окупить зарплаты за апрель, организовав доставку из ресторана по городу и предоставляя ряд других услуг. И маски шьем сами – по 3 рубля за штуку: я не буду покупать маски по 40 рублей, а лучше дам работу горничным. И не такое переживали…».

При этом она подчеркнула: в этом году сезонных работников этот объект размещения станет набирать только при условии увеличения загрузки – в основном, будет обходиться силами штатных сотрудников. «Мой принцип – в первую очередь давать работу своим, стараясь предоставить им возможность заработать по-максимуму», - пояснила Анна Нерозина. И попросила отпустить ее с онлайн-конференции потому, что …началась ее смена на доставке.



В свою очередь, Тамара Черных, генеральный директор управляющей компании UPRO GROUP, констатировала: максимум, на что можно рассчитывать в этом году - хотя бы на покрытие расходов. «О получении доходов речи практически не идет», - заявляет она. При этом как она, так и ее коллеги отмечают: в более дешевом сегменте сейчас идет много аннуляций и эконом-класс отелей явно «просядет» в то время, как в более дорогом загрузка и перспективы сохраняются.

Она подтвердила: повышения цен на туры для тех, кто уже забронировал поездки в Крым, в связи с изменениями требований Роспотребнадзора и новыми дополнительными расходами, не будет. «Это актуально только для новых бронирований», - говорит как она, так и другие отельеры Крыма.

А Анна Нерозина сообщила, что она, в случае согласия туриста, переносит его отдых с июня на август без доплат. «Мне надо сохранить деньги на предприятии, а не возвращать их клиенту», - пояснила она свою позицию.



По оценке Юлии Бедаш, директора отеля «Дельта» (Севастополь), сезон этого года, скорее всего, начнется только с 1 июля. «Ситуация на рынке малых отелей не такая критичная, как у крупных гостиниц: средний процент бронирования на малых объектах Крыма составляет 40%, – комментирует она. - Все отели сумели перенести заезды с апреля-мая на другие даты».

Однако будущее отрасли, по ее мнению, зависит не только от картины распространения коронавируса, но и от рекомендаций Роспотребнадзора. «Сейчас их суть такова, что малый объект размещения на 20 номеров, для того чтобы начать работу, должен потратить, как минимум, 350 тыс. рублей. – отметила она. - Это неприемлемо – надеемся, что требования будут изменены».

/TOURBUS.RU